泰國「最美廢妃」詩妮娜疑再惹怒泰王　消息人士：已失蹤數月

泰國王室王后、妾妃爭寵激烈，宛如真實版「宮鬥劇」。過去深受泰王寵愛的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi），近日又傳出被打入冷宮，獨自被拋在德國，銷聲匿跡。



一名專門研究泰國王室的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），4日在推特上表示，消息人士透露，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）、王后和詩妮娜於去（2021）年前往德國後，泰王和王后於該年12月返回泰國，留下詩妮娜獨自一人。泰王本來預計1月要返回慕尼黑，後來卻遲遲沒有回去。馬歇爾懷疑詩妮娜可能又被打入冷宮。

憑一張比堅尼機師照全球爆紅 曾鋃鐺入獄後高姿態「敗部復活」（點圖了解更多詩妮娜的戲劇性遭遇）▼▼▼

+ 20

2019年，泰王與王后結婚後，過沒幾個月，就封詩妮娜為貴妃。然而，短短3個月後，詩妮娜的稱號就遭到剝奪，被以「對泰王不忠」的罪名鋃鐺入獄。但2020年9月，泰王又將她釋放並讓她復位，她再度獲得百般寵愛，經常高調出席各種活動。詩妮娜當時還流出大量疑似為「爭寵」所拍的性感私密照，引發各界嘩然。

原以為詩妮娜在「敗部復活」後，貴妃之路將一路順遂，沒想到2個多月前，馬歇爾就曾發文指出，詩妮娜已經好幾個月沒有露面，也沒有出席王室的活動，懷疑她再次觸怒泰王，使網友議論紛紛。

延伸閱讀：

泰版甄嬛傳新戲？貴妃疑觸怒泰王 被消失數月

【本文獲「TVBS」授權轉載。】