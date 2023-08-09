布林肯指瓦格納利用尼日爾局勢　普里戈任促政變軍人電話聯絡

撰文：蕭通
出版：更新：

尼日爾政變軍人未有跡象妥協，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）表示，俄羅斯僱傭軍組織瓦格納集團（Wagner Group）正在利用尼日爾的不穩定局勢。有消息稱，據了解，瓦格納有部隊正駐紮在尼日爾鄰國馬里（Mali），集團首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）呼籲尼日爾軍政府領導人「給我們打電話」。

英國廣播公司（BBC）報道，有跡象表明，尼日爾政變領導人已向瓦格納尋求幫助，目前瓦格納就在鄰國馬里，而馬里為俄羅斯在該地區關鍵夥伴之一。

布林肯向BBC表示，他不認為俄羅斯或瓦格納煽動了尼日爾的政變，「但是他們試圖利用它。」布林肯表示，美國擔心瓦格納會在西非薩赫勒（Sahel）部份地區抬頭，「瓦格納集團所到之處，死亡、破壞和剝削隨之而來。」

被軟禁總統：憂薩赫勒中部落入俄羅斯影響

消息指出，瓦格納在中非共和國和馬里等國家擁有數千名戰士，該組織在這些國家擁有利潤豐厚的商業利益，同時也加強了俄羅斯的外交和經濟關係。雖然該組織的成員被指在非洲國家廣泛侵犯人權，但有人猜測尼日爾軍方已向瓦格納尋求援助，以因應西非經濟共同體（ECOWAS）軍事干預的可能性。

目前仍被軟禁的尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）早前發文，對瓦格納表示憂慮，「在政變策劃者及他們盟友的公開邀請下，整個薩赫勒中部地區可能會通過瓦格納集團，落入俄羅斯的影響。」

瓦格納1500 武裝分子已派往非洲

尚不清楚瓦格納武裝分子是否已進入尼日爾，但該組織在Telegram的頻道Gray Zone週一（7日）表示，約 1,500 名武裝分子最近已被派往非洲。

集團首領普里戈任8日更在 Telegram 上傳語音消息，敦促尼日爾軍政府「給我們打電話」，稱「我們始終站在善良的一方，站在正義的一方，站在那些為主權和人民權利而戰一方。」

尼日爾政變領袖表態　拒西非共同體代表團到訪布林肯：外交是解決尼日爾局勢最佳途徑美副國務卿赴尼日爾與政變軍人會談　稱對話艱難未取得進展尼日爾政變｜中國大使館呼籲僑胞前往第三國或回國暫避西非共同體促交還權力限期滿　尼日爾關閉空域警告反擊任何侵犯
尼日爾Niger
瓦格納集團兵變
布林肯
馬里