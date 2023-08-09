布林肯指瓦格納利用尼日爾局勢　普里戈任促政變軍人電話聯絡

尼日爾政變軍人未有跡象妥協，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）表示，俄羅斯僱傭軍組織瓦格納集團（Wagner Group）正在利用尼日爾的不穩定局勢。有消息稱，據了解，瓦格納有部隊正駐紮在尼日爾鄰國馬里（Mali），集團首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）呼籲尼日爾軍政府領導人「給我們打電話」。



英國廣播公司（BBC）報道，有跡象表明，尼日爾政變領導人已向瓦格納尋求幫助，目前瓦格納就在鄰國馬里，而馬里為俄羅斯在該地區關鍵夥伴之一。

布林肯向BBC表示，他不認為俄羅斯或瓦格納煽動了尼日爾的政變，「但是他們試圖利用它。」布林肯表示，美國擔心瓦格納會在西非薩赫勒（Sahel）部份地區抬頭，「瓦格納集團所到之處，死亡、破壞和剝削隨之而來。」

被軟禁總統：憂薩赫勒中部落入俄羅斯影響

消息指出，瓦格納在中非共和國和馬里等國家擁有數千名戰士，該組織在這些國家擁有利潤豐厚的商業利益，同時也加強了俄羅斯的外交和經濟關係。雖然該組織的成員被指在非洲國家廣泛侵犯人權，但有人猜測尼日爾軍方已向瓦格納尋求援助，以因應西非經濟共同體（ECOWAS）軍事干預的可能性。

目前仍被軟禁的尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）早前發文，對瓦格納表示憂慮，「在政變策劃者及他們盟友的公開邀請下，整個薩赫勒中部地區可能會通過瓦格納集團，落入俄羅斯的影響。」

瓦格納1500 武裝分子已派往非洲

尚不清楚瓦格納武裝分子是否已進入尼日爾，但該組織在Telegram的頻道Gray Zone週一（7日）表示，約 1,500 名武裝分子最近已被派往非洲。

集團首領普里戈任8日更在 Telegram 上傳語音消息，敦促尼日爾軍政府「給我們打電話」，稱「我們始終站在善良的一方，站在正義的一方，站在那些為主權和人民權利而戰一方。」