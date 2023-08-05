塞浦路斯准用新冠藥物應對「貓瘟」

地中海島國塞浦路斯（Cyprus）是現今已知最早馴化家養貓隻的地方，島上「貓口」多達150萬，故有「貓島」美名。但該國1月起貓科冠狀病毒肆虐，大量貓隻染病死亡，令人痛心。而政府終於在疫情爆發大半年後，決定靈活變通應對。



政府8月3日宣布，批准使用庫存中用於治療人類冠狀病毒感染（COVID-19）藥物。這款藥丸將經由獸醫供應。

英國《每日電訊報》7月11日稱，病毒1月起在首都尼科西亞（Nicosia）散播，3至4個月內迅速蔓延全國。當地動物組織指，1月至報道發布時已有逾30萬隻貓死於病毒引致貓傳染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis，FIP）。

FIP不會傳染人類，但在貓身上傳染性很高。貓科動物感染病毒後，會出現發燒、腹部腫脹、體虛等症狀，有時亦會增加攻擊性。患病貓隻倘未能及時就醫，多數會病死。有從事保護動物的社運人士稱，塞浦路斯就快從「貓島」變成「死貓之島」。

惟根據該國法例，用在人身上的藥物，不能處方在動物身上。如今塞浦路斯內閣終於發聲明，稱用於治療人類COVID-19、且已不在對病人處方的藥物庫存，可用於在貓隻身上。

法媒8月4日引述島上獸醫協會認為，有關島上30萬隻貓死亡的報道有些誇張，實際數字不到10,000隻。