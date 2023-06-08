「新冠嬰兒」發育里程碑：既非外界擔心的差，亦非如從前般好？

新冠肺炎疫情大流行創造了威脅兒童健康發展的狀況。

科學家和醫生在疫情初期就提出了擔憂，指出父母壓力的增加、新冠感染、與其他嬰兒和成人的互動減少，以及醫療保健的改變等，都可能影響兒童的發展。此外，一些兒童可能特別容易受到疫情環境的影響。



作者為加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）兒科副教授Gerald Giesbrecht、卡爾加里大學放射學副教授Catherine Lebel及英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）心理健康與交叉性加拿大研究主席兼副教授Lianne Tomfohr-Madsen

考慮到這些問題，我們開始對加拿大孕婦進行縱向研究（longitudinal study），以瞭解疫情的壓力如何影響以後的兒童發展。

我們的初步發現令人震驚：與疫情之前的許多懷孕研究相比，在疫情的早期階段，懷孕者的焦慮和抑鬱率高出2至4倍。這種令人擔憂的心理健康問題的增加在全世界都可以看到。

對兒童發展的影響

為確定疫情可能如何影響兒童的發展，我們測量了疫情頭18個月期間出生的3,742名12個月大嬰兒的發育里程碑。然後我們將這些嬰兒與2015年至2018年期間出生的2,898名加拿大嬰兒的同類群體進行比較。

加拿大學者對孕婦進行了縱向研究（longitudinal study），以瞭解疫情的壓力如何影響以後的兒童發展。(Getty)

該研究使用年齡和階段調查表-3（ASQ-3）評估了發育里程碑。ASQ-3是家長對兒童行為的報告，可以幫助識別在五個獨立領域中存在發展遲緩風險的兒童：溝通、粗大運動（gross motor，指四肢、軀幹等大肌肉活動，如嬰兒抬頭、翻身、爬行等）、精細運動（fine motor，指手指頭活動的動作，如伸手抓握、貼貼紙、塗鴉等）、個人—社會和解決問題。

在將發表在《發育和行為兒科雜誌》（Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics）上的一項研究中，我們發現，在疫情期間出生的大多數兒童表現良好，幾乎90%的兒童在每個領域都達到了關鍵的發育里程碑。這應該讓父母、照顧者和社區感到欣慰，因為這表明儘管早期環境不利，大多數兒童仍在正常發育。

然而，與疫情之前出生的兒童相比，在疫情期間出生的兒童在溝通、粗大運動和個人—社會領域有發展遲緩的風險的比例略高。我們的研究結果與之前的小型研究是一致，顯示在疫情期間出生的12個月大的嬰兒中，語言、運動和認知表現不佳的風險只有輕微增加。

我們觀察到的最大影響是在交流和個人—社會領域。與疫情前的嬰兒相比，疫情期間出生的嬰兒得分低於臨界值的可能性幾乎是兩倍。

這意味着每100個有風險的兒童中增加了約1至2個，但突出了疫情對兒童早期發展的一些潛在的影響。在整個加拿大，這可能會導致對學前兒童的服務需求增加20,000至40,000名兒童。

儘管從絕對值來看，這些增長有重要的影響，因為已經有限的資源將需要增加以滿足更多兒童的需求。當然，繼續監測在疫情期間出生的嬰兒/兒童以確定這些影響的持久性是很重要的。

令人欣慰的是，早期干預對處於困境的兒童來說是非常有效。

與疫情前相比，有更多的「新冠嬰兒」及兒童可能需要進一步的評估和支援。(Getty)

對兒童發展的擔憂

父母應該對這些發現感到欣慰。儘管在疫情期間生活的幾乎每個方面都受到了干擾，但大多數兒童繼續展示出健康的發展。對孩子的發展有擔憂的父母可能會發現這些建議很有幫助：

1.為您的孩子提供大量機會，讓他與一個有愛心和反應靈敏的成年人進行一對一的互動。哈佛大學兒童發展中心將構成兒童發展關鍵過程的來回互動描述為「Serve and Return」（「serve」是指小朋友提供的許多本能表現，「return」是指父母的回應）。

2.相信「普通的魔法」（ordinary magic）。這是兒童發展專家Ann Masten用來描述復原力如何從普通的、日常的過程和互動中產生的短語。當兒童有機會進入正確的環境、正確的關係和正確的機會，能夠安全地探索他們自己和他們周圍的世界時，他們就會發展出復原力。

3.與孩子交談和唱歌。讓嬰兒參與談話或唱歌（即使是未開口說話的嬰兒）是鼓勵語言學習的一個有力方法。

4.有一個廣泛的發展範圍被認為是「正常」的。只要您的孩子仍有發展的跡象，您的孩子處於與其他同齡孩子不同的階段是可以的。

5.如果你在監測一段時間後對你孩子的發展感到擔憂，請與合格的健康專家討論你的擔憂，以確定是否需要進一步調查。

總體來說，我們的研究（和其他研究）結果表明，疫情對嬰兒發育的影響（至少到一歲）並不像我們擔心的那樣糟糕。然而，與疫情前相比，有更多的兒童可能需要進一步的評估和支援。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。