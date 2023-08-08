中國在仁愛礁射水炮，美國在仁愛礁打嘴炮？

中國海警水炮驅離菲律賓船隻事件持續發酵，中國海警8月7日公布相關情況後，中國外交部8月7日在新聞發布會上對美國和菲律賓的行為進行了批判。菲律賓8月7日召見中國大使進行抗議，菲律賓海警和外交部召開新聞發布會公布視頻圖片。中國海警8月8日也公布了8月5日當天水炮噴射的現場視頻。事件發展到互相亮明證據的階段說明這是一出精心準備的大戲。



菲律賓方面為坐灘軍艦運送補給的是兩艘菲律賓海軍包租的民用船隻，一艘運有食物、水、燃料和其他物資，一艘運用建築物資。同期護送這兩艘船隻的還有兩艘菲律賓的海警船。菲律賓不出動軍方艦船反而用軍方包租的方式運送建築和補給物資，說明菲律賓方面是謹慎的。

菲律賓方面非常清楚派出官方艦船前往仁愛礁是有阻礙的。當菲律賓方面展示出了視頻和照片時，非常清楚，這是一個精心準備好的準備記錄下來的補給行動。

中國海警局2023年8月8日發布影片，顯示中國海警5201艦5日對菲律賓「尤娜扎．五月」2號遊艇進行警示性水炮噴射。圖為影片截圖。（中國海警微博）

中國阻攔菲律賓補給船隻的行動也是精心準備的。出動六艘中國海警船和兩艘民兵船隻，三艘中國海軍艦艇一度近距離待命。中國船隻數量遠多於菲律賓方面。

中國海警新聞發言人8月7日說「最近，獲悉菲方將對仁愛礁開展新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種渠道向菲方提出交涉」。從這一表態看，中國對菲律賓動向瞭如指掌。海警船是執法的，軍艦是保護安全的，民用船隻的現身到底為何尚不清楚。這至少說明中國的前期情報是非常準確的，事前準備是充足的，結果當然是挫敗了菲律賓運送建築加固材料的圖謀。

從中國公布的現場視頻看，中國海警噴射水炮的力度是温和的，中國能夠允許其中一艘船隻運送了食物、水、燃料也是克制的。沒有趕盡殺絕，展現了態度。

中菲的這次高調爭吵，事實經緯非常清楚。中國憑藉強大的存在有捍衛立場的空間，菲律賓除了聲調很高，是否還有行動的空間，取決於菲律賓政府的抉擇，也取決於美國政府的抉擇。

美菲自1951年起就簽署有《共同防禦條約》，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年11月在訪問菲律賓時高調承諾，「對菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機的武裝攻擊將啟動美國在該條約下的共同防禦承諾。」

美菲管系密切，美國總統拜登（右）與菲律賓總統小馬可斯2023年5月1日在白宮會面。圖為兩人在白宮橢圓形辦公室進行雙邊會談。（Reuters）

2023年5月，美菲發布了雙邊防務準則，以明確的措辭闡述了對菲律賓的防衛承諾範圍，其中特別提到在有爭議的南海出現的攻擊，包括針對菲律賓海岸警衛隊的攻擊。

此次事態按照菲律賓的說法發生在南海爭議地區。菲律賓海軍包租的船隻是屬於菲律賓方面的公共船隻，還是屬於商用船隻？中國海警用水炮驅離相關船隻是否屬於武裝攻擊？中國海警船2021年11月也曾用水炮逼迫前往仁愛礁為坐灘軍艦補給的船隻掉頭，中國在2023年甚至使用過軍用級激光照射向仁愛礁運送補給的菲律賓船隻，這些是否屬於軍事行為？美國是否要出手？菲律賓方面是繼續忍受還是搬來美國出手？

中國有軍艦保駕護航的這場水炮攻擊，即便如美國所說是對「地區和平與穩定」的直接威脅，美國能如何，菲律賓又如何？美國能夠為菲律賓方面伸張正義嗎？菲律賓應該清楚，拍照、召開記者會，這樣的控訴不起作用。美國也應該清楚，口頭表達協防盟友，歸根結底是場空。轟轟烈烈的「中國挑釁」，如果以口水仗落幕，損害的只能是美國的聲譽。