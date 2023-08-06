意大利百年雕像遭遊客摔毀　身份疑是百萬網紅　官員：必須賠償

新冠疫情解封後，全球觀光熱潮回溫，但是也傳出多起旅遊亂象。早前才發生英國遊客在羅馬競技場外牆上刻字的事件，如今又傳出一群德國年輕人在意大利北部推倒了一座擁有150年歷史的雕像，造成雕像嚴重毀損難以修復，其中一人還疑似是擁有百萬粉絲的網紅。一再發生的破壞事件也讓意大利官員氣炸，強調一定會讓涉案觀光客付出代價。



綜合《路透社》、《歐洲新聞台》報導，這起事件發生在意大利北部的維朱鎮的阿萊科別墅（Villa Aleco），別墅管理人員戈費里尼（Bruno Golferini）3日指控一群德國籍的年輕觀光客毀損雕像，不僅靠在雕像上拍照，同行友人還用棍子不斷推它，導致這座170公分高的雕像重重砸在地面摔得四分五裂。

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這座雕像是由藝術家布蒂（Enrico Butti）創作的作品「多米娜」（Domina），據稱已經有150年左右的歷史，價值約20萬歐元（約172萬港元）。據悉，由於多米娜佇立在阿爾賽奧別墅前的噴泉中央，倒塌時也砸中噴泉內的磁磚，恐怕難以修復。戈費里尼表示，「某種程度上來說，多米娜是保護這座別墅的女人」，「悲哀的是，就是有這些無知的人會幹出這種事。」

戈費里尼表示，他已經向警方提出投訴，但這17名德國遊客早已出境。雖然有消息稱，其中一名團員疑似是擁有超過150萬粉絲的之名網紅丹納（Janis Danner），但本人並未發表任何回應。

意大利倫巴底區（Lombardy）議員卡魯索（Francesca Caruso）受訪時表示，這群德國觀光客必須賠償破壞雕像的損失，強調「那些破壞藝術和文化遺產的人必須付出慘重的代價。」

事實上，觀光客破壞古蹟的案件層出不窮，今年6月也曾發生過類似事件，一名英國觀光客在羅馬競技場的強上刻字，引發意大利全國眾怒，肇事男子的身分也被起底。雖然他最後透過意大利媒體登報道歉，宣稱自己不知道羅馬競技場是古蹟，但官方仍決定將祭出懲罰。

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