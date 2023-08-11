俄軍向東部前線推進　烏克蘭下令撤離哈爾科夫1.2萬人

俄羅斯軍隊正在烏克蘭東部前線推進，烏克蘭當局週四（10日）下令從哈爾科夫（Kharkiv）東部地區的37個城鎮和村莊，強制疏散近12,000名平民。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）前一天表示，該地區戰狀激烈，敵人持續炮擊。



哈爾科夫庫皮揚斯克（Kupiansk）當局表示，居民必須遵守疏散命令，又或簽署文件後拒絕離開，該份文件表示他們將自行承擔留下的風險。

烏克蘭官員週四亦表示，俄羅斯前一晚以導彈襲擊扎波羅熱（Zaporizhzhia），造成3人死亡，9人受傷，傷者包括一名11個月大的嬰兒。當地市議會表示，一座教堂被摧毀，約15座高層建築受損。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公室表示，俄軍在過去24小時內使用火箭炮、導彈和無人機，對扎波羅熱地區21個村莊和城鎮進行了82次襲擊。

另一方面，在俄控的烏克蘭南部新卡霍夫卡（Nova Kakhovka），俄方稱一家企業遭到烏克蘭襲擊，造成一名平民死亡，一人受傷。而屬於俄羅斯邊境的布良斯克（Bryansk），當地指有2人在烏克蘭炮擊中喪生。