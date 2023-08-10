沙特主導烏克蘭會議，美國在變相支持中國而不自知

沙特近日在該國第二大城吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭問題國際會議，中國、美國、印度等40多個國家代表參加。俄羅斯沒有獲邀出席。對於中國派代表與會，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）形容「是一個歷史性的勝利」。會議結束後，中俄外長通話，不少媒體依據中俄口徑不一來形容中俄關係出現了裂縫，似乎中國出席會議並且支持烏克蘭領土主權完整是重大突破。

事實上，中國在烏克蘭問題上的立場不會因為參加一次會議而改變。中俄外長通話更大程度上是通報分享訊息。中國不參加此前美歐主導的烏克蘭會議反而參加沙特主導的會議，這其中的重點根本就不是在俄烏之間站隊。

上個月在哥本哈根舉行的烏克蘭會議，是西方主導的，中方並沒有參與。沙特主導的此次烏克蘭會議和哥本哈根會議有着根本的不同。沙特主導的烏克蘭會議參與的國家眾多，不僅有西方國家，還有印度、墨西哥、巴西這樣的發展中大國。美國派出國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）率團出席峰會足以說明其重視程度。

沙特吉達「烏克蘭問題國際會議」的與會國家代表大合照。（Reuters）

這是一次全球南方等新興經濟體和發展中國家、西方國家都參與的一次會議，這次會議與其說是對俄羅斯的孤立，不如說是西方國家對全球南方等新興經濟體和發展中國家的認可。沙特籌備這次會議彰顯的不只是自身的獨特存在，也彰顯了全球南方等新興經濟體和發展中國家的力量。

一段時間以來，新興經濟體比如巴西、南非、中國都提出了烏克蘭問題的和解主張，此次沙特籌備烏克蘭問題國際會議，本質上也是這一波力量持續發揮作用。沒有俄羅斯的參與，任何會議都無法解決烏克蘭問題，沙特舉辦這樣的會議，本身並不是為了徹底解決烏克蘭問題，而是為了彰顯全球南方等新興經濟體和發展中國家的政治存在。這是沙特獨立自主意識覺醒，在外交等層面去美國化的結果。

中國願意參加沙特主導的會議，這是給沙特一個面子，繼續推進全球更多新興力量的壯大，這是符合中國長期以來的主張和利益的。從更大的宏觀層面彰顯了對全球政治版圖變遷的態度。美國參加這樣的會議，甘願為沙特捧場，實際上是從行動上默認全球南方力量的壯大，中國樂見這樣的事情發生。