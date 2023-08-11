美國夏威夷山火肆虐至少53死　拜登宣布「重大災難」

美國總統拜登（Joe Biden）8月10日批准對夏威夷（Hawaii）的重大災難宣言，下令聯邦政府向受山火影響的毛伊島（Maui）提供援助，下發聯邦資金協助災後恢復工作。美國不少富豪都有在夏威夷置業，如今整座島宛如人間煉獄，當地不少居民希望這些著名的億萬富翁能伸出援手。



拜登10日指，他早上與格林通電話時已進行廣泛交流，自己向對方保證將確保夏威夷州從聯邦政府那裏獲得他們所需要的一切。

根據白宮說法，聯邦資金可用於援助受影響社區的各種舉措，包括提供臨時住房及家居維修的津貼，以及彌補未投保財產損失的低成本貸款。

毛伊縣官員10日稱，毛伊島已有最少53人因山火喪生。而夏威夷州長格林（Josh Green）10日較早前已表示，死亡人數還將大幅上升。

美國名人富豪置業熱點淪人間煉獄

毛伊島是熱門旅遊景點，也是許多富豪置業的熱點之一。甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、荷里活資深影星奇連伊士活（Clint Eastwood）、演員奧雲威爾遜（Owen Wilson）、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）和著名樂隊Aerosmith主音Steven Tyler等知名人士都在毛伊島擁有物業，但他們尚未就如何幫助有需要人士發表任何言論。

《每日郵報》10日報道，毛伊島很多居民想知道島上最富有的業主們在哪裏，以及他們準備如何幫助災民。

其中一名富豪業主、美國企業亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）未就毛伊島山火發表聲明，但他的未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）透過Instagram限時動態表示對火災感到心碎。

美國夏威夷山火：美國企業亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）未婚妻桑切斯（Lauren Sanchez）2023年8月10日透過Instagram限時動態表示對火災感到心碎。（Instagram截圖）

報道引述消息人士稱，貝索斯與桑切斯對這場災難感到「十分震驚」，自9日起便一直與當地人及官員通話，將捐款幫助社區。

貝索斯是全球第3大富豪，目前淨資產為1620億美元（約1.3萬億港元）。他在毛伊島西南海岸擁有價值7,800萬美元（約6億港元）的物業。

夏威夷山火猶如「世界末日」

受颶風「多拉」（Hurricane Dora）影響，夏威夷毛伊島歷史古鎮拉海納（Lahaina）的山火8日竄燒後迅速蔓延，迄今至少奪走53人性命。逃離拉海納的居民形容，當地山火就像一場世界末日及人間煉獄。