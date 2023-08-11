夏威夷毛伊島遭祝融之災　山火為何急速蔓延？｜新聞背後

夏威夷毛伊島（Maui）8月8日起遭山火侵襲，截至10日已經造成最少53人喪生，島上拉海納鎮（Lahaina Town）大部分受到破壞，州長格林（Josh Green）更形容，該鎮猶如被炸彈攻擊一樣。當局稱大約八成火勢已經受到控制，但到底這場災害為何迅速蔓延？



路透社及《華盛頓郵報》10日報道，夏威夷不時發生山火，根據夏威夷野火控制組織（Hawaii Wildfire Management Organization）指，當地每年有大約0.5%的土地毀於山火，相等或大於美國其他州份被燒毀土地的比例。

不過今次山火的兇猛程度卻是罕見，雖然目前未知起火原因，但主要與乾旱及風勢有關。

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夏威夷持續遇到乾旱情況，令植被變得乾燥，容易燃燒。另外在中太平洋的颶風多拉（Dora），以及日本附近的一個低壓區亦令夏威夷受到強風影響。美國氣象部門日前向夏威夷發出強風與乾燥警告，毛伊縣吹起最高時速達107公里的強風；夏威夷及檀香山市縣（Honolulu）的最高風速更達每小時131公里，令山火發生時，急速加劇火勢。

報道指出，這股強風除了風力強勁，亦因為受到西毛伊山（West Maui Mountains）地勢影響而非常乾燥，形成焚風（Foehn wind）。根據香港天文台網站，焚風的形成是由於潮濕的空氣越過高山後，出現下沉運動造成。

天文台指出，當氣流遇山受阻時，就會被迫上升。由於溫度會隨高度上升而下降，當空氣上升到一定高度時，水汽便會達到飽和並凝結成雲雨。空氣中所含水份相應減少。當空氣翻過山脊，順坡沿山背下降時，這團變得乾燥的空氣便會出現增溫的情況。由於空氣較乾，溫度會上升得較快，便形成了又乾又熱的焚風。

目前這次山火重創曾是夏威夷王國之都和捕鯨中心的拉海納，以及毛伊島中及南部多個地方，估計需要一段長時間才能完成重建。不過有科學家警告，氣候變化會導致極端天氣情況變得更頻繁和強烈，意味或會有更多毛伊島的「人間煉獄」場面。