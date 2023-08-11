新西蘭就「暴力極端主義威脅」首發報告涉華　中國使館：堅決反對

撰文：許懿安
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新西蘭安全情報局（NZSIS）8月11日首次發布對該國暴力極端主義威脅的全面評估，報告名為《2023新西蘭的安全威脅環境》，稱有來自中國、伊朗和俄羅斯的「外國干涉」。

新西蘭政府通信安全局（GCSB）局長漢普頓（Andrew Hampton）稱這分析不是「預測人們或政府會做什麼」，而是「了解激發或推動特定選擇的因素」，以便國家更能應對當前和未來的安全威脅。

漢普頓稱：「國家之間的競爭變得更加激烈。這種環境促使一些國家通過間諜活動和外國干涉（foreign interference）等顛覆性和不誠實的手段來謀取利益，損害新西蘭和新西蘭的利益。」

他稱：「NZSIS非常清楚，那些對外國進行干涉威脅的，是該國本身以及代表該國行事的人。」

漢普頓稱：「NZSIS發現來自多個外國國家的干擾活動。最值得注意的是針對新西蘭多元化華人社區的做法。我們看到這些活動是由與中國情報部門有聯繫的團體和個人進行的。 」

報告稱，NZSIS還發現伊朗正在進行社會干涉。關於俄羅斯，報告沒直接具體說明莫斯科正進行哪些外國干涉活動，但表示其「國際虛假訊息活動並未專門針對新西蘭，但對一些新西蘭人的觀點產生了影響」。

新西蘭地標：2023年8月3日，新西蘭奧克蘭日落時分的景色。（Reuters）

據微信公眾號「中國駐新西蘭大使館」8月11日公布，駐新西蘭使館發言人就新方發佈《2023新西蘭安全威脅環境》報告發表談話。

中方注意到新方發布的《2023新西蘭安全威脅環境》報告，對其中有關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對。

中國歷來堅持不干涉內政原則，堅決反對別國干涉中國內部事務，也從不干涉其他任何國家的內政。干涉別國內部事務的帽子扣不到中國頭上。中國政府嚴格根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》並嚴格按照國際法和駐在國法律法規，與中國海外公民進行正常接觸交流，保護中國海外公民生命財產安全及合法權益，也希望有關國家的政府為中國海外公民和當地華人正常的生活、工作、學習創造公開、包容、非歧視的環境。

在雙方的共同努力下，中新關係總體保持了健康穩定發展的勢頭，為雙方特別是兩國民眾帶來了巨大的好處。這一局面來之不易，值得雙方共同珍惜呵護。互信是雙方交往和合作的基礎，失之易，得之難。中國尊重新方從維護本國利益出發堅持獨立外交政策，願同新西蘭在相互尊重、求同存異、互利共贏的基礎上加強各領域交流與合作，不斷深化互信，促進中新關係健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。

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