新西蘭首份國家安全戰略報告倡增軍費　「中西戰略競爭」是挑戰

新西蘭政府星期五（8月4日）發布首份國家安全戰略報告和第一階段國防審查，闡明將增加軍費並加強與印太地區國家的關係，以應對大國競爭和氣候變化帶來的挑戰。



綜合法新社和彭博社報道，新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）和國防部長利特爾（Andrew Little）說，新西蘭正面對更多地緣戰略挑戰。隨着中國尋求更大的影響力，新西蘭將投資建設一支「有戰鬥能力」的國防軍，並保護新西蘭在太平洋地區的利益。

新西蘭政府坦承，新西蘭現有的1.5萬名國防軍「無法應對未來的挑戰」。新西蘭軍方需要更多投資、設備和培訓，為武裝衝突和救災行動做好準備。

審查報告稱，新西蘭軍隊是為「相對良性的戰略環境」所設計，而不是為了應對當前面臨的困境，包括氣候變化引發的挑戰，以及中國與西方之間激烈的戰略競爭。

利特爾說，新西蘭需要投資一支「有戰鬥能力」的武裝部隊，位置偏遠的新西蘭不能指望獲得保護。他說，「國內和國際安全環境的變化，意味着我們的應對和準備也必須改變。我們必須做好準備，為自己提供訓練有素的軍隊、資產和材料，並建立適當的國際關係，以維護我們自己的國防和國家安全。」

其中一份政策文件則寫道，「日益強大的中國正在使用它所有的國家力量工具，而它的行使方式可能對現有的國際規則和規範構成挑戰。」

利特爾說，這在太平洋地區尤其令人擔憂，中國正與太平洋島國建立關係，並試圖要求一定程度的排他性。他說：「我們知道中國為我們和許多其他國家提供了非凡的機會，但它的行為以及它與世界其他國家的接觸、也帶來威脅。」

新西蘭在2024年發布更多國防審查文件後，才會對增加國防預算或升級軍備做出決定。目前新西蘭的國防開支約佔國內生產總值（GDP）的1%。利特爾說，這個數字會增加，但他拒絕透露增幅會是多少。

本文獲《聯合早報》授權轉載

