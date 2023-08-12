夏威夷山火至少80死　災後家園仍危機處處　食水空氣都可有害

美國夏威夷毛伊島（Maui）爆發大規模山火，死亡數字在8月12日升至80人。據官員指，島上拉海納鎮（Lahaina）火勢已85%受控，一些災民也開始返回家園，但美媒12日指，現場仍危機處處，除了建築物可能不穩固而倒塌外，食水、空氣都有受污染危機，可變有害物。



毛伊縣政府部門11日在包括發布拉海納鎮的地區發布「食水不安全警報」，官員擔心在大火期間，有害污染物可能已進入供水系統，警告「飲用這些食水可能會導致嚴重疾病」。這些污染物或包括苯（benzene）和其他揮發性的有機化學物質。

夏威夷山火：2023年8月11日，隨着火勢受控，一些居民開始駕車返回拉海納鎮（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）12日報道，除了食水外，空氣也有受污染危機，在火災蔓延社區時，木材、塑膠、油漆、有害的家庭廢物都遭燃燒，甚至是汽車、塑膠水喉等，這些物品在起火時會釋放有毒氣體和微粒。

報道指，許多空氣中的污染物會落到地面，當碎片、灰塵揚起，有害污染物又會隨之升起，令人們容易吸入它們。

此外就算是未有在大火中燒毀、結構仍安全的房屋，也可能附有污染物，例如沉積在表面、在通風管道等，對人類健康構成影響。

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這場大火成為美國夏威夷州歷來最致命的自然災害，死亡人數超過1960年的夏威夷海嘯，當時有61人死亡。

州長格林10日視察重災區拉海納鎮後稱，重建拉海納鎮需要多年時間，那裏多達1700座建築物遭摧毀，他形容大約80%的區域已不復存在（about 80% of Lahaina is gone）。

↓衛星圖像顯示拉海納鎮火災前後的情況↓

毛伊島是熱門旅遊景點，也是許多富豪置業的熱點之一。甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、荷里活資深影星奇連伊士活（Clint Eastwood）、演員奧雲威爾遜（Owen Wilson）、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）和著名樂隊Aerosmith主音Steven Tyler等知名人士都在毛伊島擁有物業。

其中一名富豪業主、美國企業亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）12日宣布，他與女友桑切斯（Lauren Sanchez）會成立基金，承諾捐出1億美元（約7.8億港元）幫助重建。

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