夏威夷山火肆虐55死　退役軍人公開「末日景象」片段：如下火雨

美國夏威夷毛伊島(Maui)爆發大規模山火,截至8月11日奪走55條人命,逾千人下落未明,救援人員續尋找生還者。一位在當地有物業的退役軍人逃出生天後在10日表示,當時景象「看起來就像下火雨」。



退役空軍軍人博斯科·JR·貝(Bosco JR Bae)冒着生命危險,嘗試「拯救」自己在當地的物業,他用上自己學到的生存技能,包括用濕毛巾蒙住臉部,又拿着水管盡可能地阻止火勢蔓延。

他向美媒表示每樣東西都在起火,他與一位朋友與大火搏鬥數小時後,情況愈見失控,在強風下,整個景象「看起來就像下火雨」(It looked like it was raining fire)。他最終撤離,未能帶走多少財物。

他憶述逃難時看到廢棄的汽車、倒下的電線桿,就像看到「末日般的景象」。

根據他8月8日上傳到社交網站的片段顯示,他當時身處的位置幾乎被火包圍,他駕車離開時,到處瀰漫濃煙。

除了這位退役軍人外,也有5人家庭在駕車時受困火場,且手機訊號中斷,幸靠iPhone「SOS緊急服務」功能聯絡救援人員,成功逃出生天,他們的求救對話在網絡熱傳。

毛伊島野火或將成為夏威夷史上最大一宗自然災害,儘管目前火勢80%受控,但未全面受控。網絡8月10日流傳從高空拍下毛伊島山火的片段,只見到處都火光熊熊。

↓網民從高空拍下毛伊島的情況↓

網絡也流傳片段顯示,由於火勢猛烈,一些民眾唯有跳進海裏求生。

+ 3

美國總統拜登(Joe Biden)8月10日批准對的重大災難宣言,下令聯邦政府向受山火影響的毛伊島提供援助,下發聯邦資金協助災後恢復工作。

拜登10日指,他早上與格林通電話時已進行廣泛交流,自己向對方保證將確保夏威夷州從聯邦政府那裏獲得他們所需要的一切。

根據白宮說法,聯邦資金可用於援助受影響社區的各種舉措,包括提供臨時住房及家居維修的津貼,以及彌補未投保財產損失的低成本貸款。