印尼選美爆性騷擾醜聞　 環球小姐主辦單位割席

環球小姐組織（Miss Universe Organization，大賽主辦單位）宣布，在參賽者指控當地組織者性騷擾後，它將與其印尼特許經營商斷絕關係，並取消2023年的馬來西亞選美比賽。



這家總部位於美國的組織在星期六（8月12日）通過電子郵件發布的聲明中說，它已決定終止與印尼公司卡佩拉．斯瓦斯迪卡．卡亞（PT Capella Swastika Karya，暫譯）及其國家總裁卡佩拉（Poppy Capella）的合同，卡佩拉還持有馬來西亞環球小姐的執照。

路透社報道，6名印尼環球小姐參賽者的律師星期二（8日）說，她們向警方提出投訴，指控組織者進行性騷擾，並稱她們受到裸露上身的「身體檢查」。

環球小姐組織指出，「很明顯，持有特許經營權者沒有達到我們的特許經營手冊和行為準則中概述的品牌標準、道德規範或期望。」聲明補充道，為女性提供一個安全的場所是其優先事項。

雅加達警方星期天（13日）沒有回應置評請求，發言人特魯諾尤多（Trunoyudo Wisnu Andiko，暫譯）星期二說，警方將對這份報告進行調查。

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卡佩拉通過社交媒體發表聲明稱，她不容忍任何形式的性騷擾。她說：「我強調，作為印尼環球小姐的國家總監和許可證所有者，我根本沒有參與，也從未知道、命令、要求或允許任何人在組織2023年印尼環球小姐的過程中，藉口檢查身體施行性騷擾。」

雅加達比賽是為了選拔印尼佳麗參加2023年年底在薩爾瓦多（El Salvador）舉行的年度環球小姐比賽。

環球小姐組織說，它正在評估其政策和程序，以避免將來發生類似情況，並補充說，參加全球選美比賽沒有任何測量或身體尺寸要求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

