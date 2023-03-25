泰國選美冠軍被轟「長相抱歉」評審解畫　厚唇塌鼻背後有洋蔥

2023年泰國小姐選美比賽（Miss Fabulous Thailand）為一項給真正女性以及跨性別女性參加的國際選美舞台，而本年度奪下冠軍寶座佳麗正是1名跨性別網紅模特兒瑪雅（Maeya Sunsun），同時她也抱走了本屆友誼小姐獎。



值得關注的是，瑪雅因外表不符合大眾審美慘遭網友質疑且砲轟，評審後來紛紛聲援瑪雅，強調其充滿自信和才華等優勢，背後真相曝光更惹人鼻酸。

即睇瑪雅參選及IG照片：（按圖了解）

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根據當地媒體《Sanook》報道，瑪雅一路過關斬將、成為本年度泰國小姐冠軍，怎料她戴上皇冠的畫面不僅在網絡上遭到瘋傳，還掀起不少惡意攻擊聲浪，只因大部分人認為，她的長相與「美」完全沾不上邊。至於瑪雅拿下冠軍寶座原因，評審認為她的自信與才華令人佩服，甚至足以打破一般人對「美」的定義，所以才評出高分。

報道中還提到，事實上，身為戲劇藝術學院生的瑪雅，自小熱愛傳統泰國音樂，不過卻因先天性遺傳疾病「家族性外胚葉發育不良」，導致雙眼間距過大、塌鼻子以及厚唇，讓她非常自卑。長大後決定變性的她，以學習化妝重拾信心，加上家人朋友的鼓勵，她亦成為能夠在大眾面前展現自己的網紅模特兒，並決定參加選美比賽；而除了瑪雅之外，瑪雅家中兄弟也不幸患上同樣的罕見疾病。

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