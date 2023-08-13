夏威夷山火｜恐死劫難逃　男電女兒訣別：我總在你身邊

美國夏威夷山火自8日起焚燒，重災區毛伊島的火勢雖八成受控，但迄今已致93人死亡，成為美國史上最致命山火。一名倖存男子憶述，他與妻子躲在車內時，外面全是火燄和嗆人黑煙。一度以為死劫難逃的他，逐一致電家人，更向4歲女兒訣別稱，「我總會在你身邊」。



美媒8月12日稱，37歲毛伊島居民奇基諾（Mike Cicchino）與妻子火災時在一輕型貨車上躲避，覺得每一次呼吸都是最後一次。他先後向母親、弟弟告別，並打電話給女兒說，「我愛你，你要乖，你知我總在你身邊。」

奇基諾與妻避難過程「上半場」儼如災難片，來到一處，他們只好以「九秒九」的速度跑到防波堤，即使下方尖石嶙峋，仍決定跳進去。

兩人躲到防波堤中，用水將襯衫弄濕，包住臉捂住鼻子。他們緊貼防波堤，企圖躲避無處不在濃煙。但當岸上木建築燃燒起來，餘燼飛到他們的皮膚上。在火舌愈趨逼近，且燒到他們用於避難的防波堤上方時，兩人只能跳入海中。

奇基諾在之後5、6小時內，不停在岸邊來回協助受災者翻越防波堤，更一度跪地嘔吐。他和妻子在消防員到場後獲救。

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美國全國廣播公司（NBC）指出，隨着死亡人數升至89人（較早時報道的），夏威夷山火正式成為美國現代史上最致命的山火。上一紀錄出現在2018年，當時加州火災有85人死亡。

毛伊島和大島的山火因天氣乾燥炎熱而引起，並因颶風「朵拉」帶來的強風而加劇。部份起火點面積達400公頃。大火摧毀了一些定居點，包括熱門旅遊小鎮拉海納。當局不得不封鎖道路，公共交通無法運行。目前，數百名當地居民已被疏散。

美國總統拜登（Joe Biden）命令夏威夷所有聯邦機構，包括軍方機構，加入滅火行動。五角大樓此前表示，已動用國民警衛隊士兵和直升機支援當地政府。