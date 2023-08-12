夏威夷山火升至80死　州長悲嘆城鎮80％摧毀　警報器未響輿論質疑

夏威夷毛伊島（Maui）大規模山火仍未熄滅，死亡數字在8月12日升至80人，州長格林（Josh Green）悲嘆指，島上拉海納鎮（Lahaina Town）高達80％面積遭摧毀。美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）宣布成立基金，捐1億美元幫助重建。據美媒指，在火災期間毛伊島上的警報器未有響起，引發輿論質疑，州長稱會全面檢查。



這場大火迄今已導致至少67人喪生，成為美國夏威夷州歷來最致命的自然災害，死亡人數超過1960年的夏威夷海嘯，當時有61人死亡。

州長格林10日視察重災區拉海納鎮後稱，重建拉海納鎮需要多年時間，那裏多達1700座建築物遭摧毀，他形容大約80%的區域已不復存在（about 80% of Lahaina is gone）。

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夏威夷緊急服務管理局（Hawaii Emergency Services Administration，暫譯）11日表示，毛伊島或管理局設有用來警告天災或其他威脅的緊急警報器在火災期間未有響起。此令當地居民只能依賴其他3個途徑收到警報，包括發往手機的提醒、發往電台或電視台的通報，還有毛伊縣居民自行選擇加入的居民通知系統。

居民帕尼斯（Lisa Panis）向美國全國廣播公司（NBC）投訴稱「他們沒有給我們任何警告，什麼也沒有。」她稱「沒有警報器，沒有警報。」

州長格林表示會全面檢查警報系統。

↓衛星圖像顯示拉海納鎮火災前後的情況↓

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據英國廣播公司（BBC）指，約有1000人的下落不明，夏威夷官員解釋大部份通訊中斷，所以有人可能無法立即與家人和朋友聯繫上，導致有「1000人失蹤」的說法。他們認為真實的失蹤人數應該不至於這麼多，但也擔心真的有數百人失蹤。

毛伊島是熱門旅遊景點，也是許多富豪置業的熱點之一。甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、荷里活資深影星奇連伊士活（Clint Eastwood）、演員奧雲威爾遜（Owen Wilson）、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）和著名樂隊Aerosmith主音Steven Tyler等知名人士都在毛伊島擁有物業。

其中一名富豪業主、美國企業亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）12日宣布，他與女友桑切斯（Lauren Sanchez）會成立基金，承諾捐出1億美元（約7.8億港元）幫助重建。