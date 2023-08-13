王毅晤洪森　稱中方願與柬埔寨新政府共建新時代命運共同體

柬埔寨首相洪森2023年8月13日，在金邊會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅表示，中柬鐵桿友誼歷久彌堅，中柬關係發展前景光明。中方願同柬埔寨新政府一道，攜手共建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體，推進兩國領導人重要共識落地見效，讓中柬友好深入人心、世代相傳。



會面期間，洪森衷心感謝習近平主席高度重視中柬關係，在柬埔寨大選後第一時間發來賀電並派中國高級別代表團訪柬，充分體現了中方對柬埔寨的堅定支持和柬中鐵桿友誼。此次大選結果展現了柬埔寨人民的正確選擇和對人民黨的信任支持。柬方將有序推進高層代際交接，保持柬大政方針的穩定和連續。柬埔寨視中方為真正的戰略依靠和堅強的戰略後盾，鞏固深化柬中團結友好的決心堅定不移。柬埔寨新一屆政府將繼續同中方增強戰略互信，弘揚傳統友誼。

洪森：期待同中方落實「鑽石六邊」合作共識

洪森又感謝中國為柬埔寨發展建設提供的寶貴支持，柬中共建「一帶一路」使柬埔寨獲益良多，期待同中方攜手落實「鑽石六邊」合作共識，推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，加快提升柬自主發展能力。

王毅轉達了中國領導人的親切問候，祝賀柬人民黨在大選中獲得壓倒性勝利，表示60多國代表組成的國際觀察員團一致認為此次選舉公正透明、依法合規，大選結果彰顯了人心所向、大勢所趨。在洪森首相領導下，柬埔寨從戰亂走向和平，從動盪走向穩定，從貧窮走向繁榮，從地區走向世界，發展成就有目共睹。一些外部勢力發出的雜音在人民的選擇面前顯得蒼白無力。中方在柬埔寨既往開來、邁上新征程之際到訪，就是要表明中方對柬埔寨的未來充滿信心，對中柬關係的前景更充滿信心。

王毅：柬埔寨大選結果彰顯了人心所向

王毅表示，中方高度讚賞洪森為中柬命運共同體建設作出的歷史性貢獻，珍視兩國領導人建立的高度互信和深厚友誼，將一如既往同柬方站在一起，堅定支持柬埔寨走符合國情的發展道路，堅定支持柬維護好國家利益和民族尊嚴，堅定支持柬在國際和地區舞台上發揮更大作用。

同日，柬埔寨國王西哈莫尼會見王毅。

訪柬期間，王毅還分別同柬埔寨候任首相洪瑪奈、副首相賀南洪和候任副首相孫占托、副首相兼外交大臣布拉索昆、候任副首相兼外交大臣宋金達等會見會談。