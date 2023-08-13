談王毅訪東南亞　中國學者：北京希望東盟發揮更大自主性

中國外交部長王毅近日開啟對新加坡、馬來西亞和柬埔寨等東盟三國的訪問。四川大學國際關係學院副教授王隆文在接受衛星通訊社採訪時表示，王毅此訪表明中國在周邊外交上進一步重視東盟國家的價值和作用，中國與東盟也應在現有合作框架內達成更廣泛的共識。



俄衛網8月11日發文稱，王毅應新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）、馬來西亞外長贊比里（Zambry Abdul Kadir）和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）邀請，8月10日至13日先後訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨。8月11日，新加坡總理李顯龍會見王毅。根據中國外交部發布的消息，會見期間，王毅特別提到了美國。

王毅表示，美國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興。一方面縱容支持「台獨」勢力「倚美謀獨」，衝撞中國的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義。這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素。

在評論此次王毅外長出訪的意義時，王隆文指出：

在近一段時間的地區和國際局勢下，王毅外長出訪，表明中國在周邊外交上進一步重視東盟國家的價值和作用，也寄望於東盟國家在當前大國博弈的背景下能夠發揮自身的能動性，在平衡外交的基礎上能夠在地區及國際重大問題上發揮建設性的角色。

在上個月舉行的第56屆東盟外長會議及系列會議上，美國國務卿布林肯曾將矛頭指向中國，挑唆東南亞國家聯合起來反對所謂「脅迫行動」。他聲稱，美國與東盟「共享自由、開放、繁榮、安全、與世界聯通且有韌性的印太地區的願景」。不過，布林肯的煽動沒有得到地區國家的「響應」。東盟國家並不願意在中美之間「選邊站」。

針對如何應對美國企圖在東盟實施「印太戰略」，王隆文表示，中國與東盟應在現有合作框架內達成更廣泛的共識。在戰略敘事層面，進一步肯定東盟關於「印太」聲明文件有關和平與發展的內容，要從話語層面引導「印太」話語的發展從個別國家主導的對抗、衝突的偏頗敘事，轉向符合聯合國憲章宗旨精神及建設周邊命運共同體的美好期待。

中國與東盟之間文化相親、地緣相近也是雙方開展合作的優勢。王隆文指出，在睦鄰關係層面，要引導和支持國內學術界在國別區域研究的範疇內完善東盟研究的知識譜系，為東盟與中國的可持續發展奠定基石。知識譜系的構建應跳出國際政治研究的現實主義的思維束縛，宜從歷史、文化、政治與經濟層面肯定東盟自身發展的內生動力。進一步強化雙邊互派留學生和高級訪問學者的政策，加大中國研究、東盟研究的資助比例。只有從知識譜系這一源頭上賦予東盟主體性地位，才能在雙邊各領域的交流交往中，知己知彼、互利共贏。

馬來西亞首相安華2023年8月11日在檳城與到訪的中國外交部長王毅會面。馬來西亞首相辦公室提供。（Reuters）

根據中國海關總署近日公有的數據，2023年前7個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為3.59萬億元，增長2.8%，佔中國外貿總值的15.3%。

與此同時，當地時間8月8日，美國總統拜登（Joe Biden）表示自己將「很快」訪問越南，並稱越南希望成為「美國的合作夥伴」。白宮方面目前沒有透露拜登訪問越南的具體行程。

美國副總統哈里斯、財政部長耶倫分別於近期出訪越南，多次提及越南是美國「印太地區的重要合作夥伴」，尋求提升美越關係。在4月訪問越南時，美國國務卿布林肯還曾表示，安全問題是美越關係的「重要組成部份」。