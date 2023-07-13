空少揭盡乘客「搭訕空姐最尷尬台詞」　被問要什麼飲品時竟這樣答

有些人搭飛機時會嘗試搭訕空姐，國外兩名男性前空服員便回憶曾目睹的搭訕場面，表示有些招數真的「慘不忍睹」。



據《每日快報》報道，國外兩名男性前空服員里奇和安德魯分享過去工作時，曾目睹過的離譜場面。

點圖看看二人揭盡極品乘客搭訕空姐的台詞以及向空服員說過最無禮的話：

+ 36

里奇和安德魯稱他們執勤時，看過各種怪象，包括人們在機上喝醉、擾亂秩序，甚至是吵著要加入「高空性愛俱樂部（Mile High Club）」。

回憶曾直擊的搭訕場景，哪些最令人震驚？里奇和安德魯表示，曾有空姐詢問乘客想喝什麼飲品的時候，對方大膽地回答「你，加冰」。還有乘客在拿到空姐給的小點心的時候，說出「哇，你們看看，我從迷人的女士手中拿到了零食啊」。

另外，還曾有乘客將電話號碼寫在一張紙上，然後假裝紙條是地板上的垃圾，藉此讓空姐拿到他的電話號碼。

【同場加映】空姐性暗示？頻問台男「要不要爽歪歪」以為特殊服務 真相瘀到暈（點圖放大閱讀）：

+ 11

但和這些令人起雞皮疙瘩的搭訕怪招相比，乘客針對機組人員的暴力、粗魯行徑，更讓他們無法忍受。里奇和安德魯指出，有一名乘客想喝啤酒未果，竟辱罵空服員，「你是個薪水過高的自動販賣機」。

除此之外，里奇和安德魯也曾目睹乘客只因為座位上方行李置物櫃的空間不足，直接將行李扔向空服員；還有乘客為了能拿到更多零食，拉扯空姐的馬尾辮，以引起她的注意。

延伸閱讀：

學者：「人類世」始於50年代 關鍵證據加國克勞福湖底的鈽

挪威火車No Way的誤點日常：勉強加開班次，結果塞爆鐵路？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】