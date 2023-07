世界頂級DJ Alan Walker日前在香港開騷,韓國人氣DJ「DJ Soda」亦參與了當晚表演,經常到世界各地打碟的DJ Soda,每到一處地方、國家都例必會試食當地美食再拍片在IG分享。昨日(17/07)分享的短片中,她就到了香港一家著名的雲吞麵麵店食細蓉。



DJ Soda好識食。(IG@deejaysoda)

穿着鮮艷奪目緊身小背心,海藍色迷你短裙的DJ Soda,在片中興奮地彈跳着步入麵店,路過時,就連正在專心工作的侍應阿叔都忍不住要偷望兩眼。鏡頭一轉,就看到滿桌的雲吞麵和牛腩,DJ Soda更馬上動筷大啖嘆雲吞麵,看着短片也令一眾網民感到肚餓!更有網民留言說:「You have the best wonton noodle in Hong Kong」。

DJ Soda去嘆細蓉。(IG@deejaysoda)

DJ Soda去嘆細蓉,食得好開心。(IG@deejaysoda)

