毛伊島大火│夏威夷州長：全球暖化下形成「1000度高溫的火龍捲」

夏威夷毛伊島（Ｍauri）上的大火已成為美國現代歷史上最致命的野火，造成93人死亡，有關部門仍在努力確認遇難者身份，預料死亡人數仍會大幅上升。

夏威夷州州長格林（Josh Green）將這場大火形容為「火龍捲」（fire hurricane），引發80英里/小時的風速，並達到高達「1,000度的高溫」。

與此同時，夏威夷緊急服務管理局周五表示：「在野火事件期間，毛伊島和夏威夷緊急服務管理局均未激活毛伊島上的警報器。」

格林在周日接受MSNBC採訪時表示，受颶風多拉推動的天氣前線形成了能夠穿過建築物的火龍捲。他形容該地區如戰區，並補充說：「拉哈伊納的一切都被夷為平地。當火焰從一個地方跳到另一個地方時，同時有三四場火災，它們迅速蔓延，受到每小時80英里的大風影響。」

警報系統未被啟動

「然後，火勢以每分鐘1英里的速度沿著社區蔓延。在全球變化時代，這就是火龍捲的樣子。」他又指，毛伊島的警報系統「用於通知公眾尋求更多信息；它們不一定表示需要疏散。」

當地居民表示，他們沒有足夠的時間來應對這場自然災害。災民Lisa Panis告訴NBC News：「他們沒有給我們任何警告。什麽都沒有。沒有警報器，沒有警報聲，什麽都沒有。」

毛伊島警察局長佩爾蒂埃（John Pelletier） 表示，搜索人員及搜索犬僅覆蓋了 3% 的搜索區域，預計死亡人數還會上升。

佩爾蒂埃表示這場大火燒得連金屬都熔毁，辨認死者身份極具困難，因為「我們找到的遺體，但它們卻分崩離析」。