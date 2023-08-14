夏威夷山火極慘遊客照常戲水捱轟　水行俠男星籲勿去毛伊島阻救災

夏威夷（Hawaii）毛伊島（Maui）8月8日，已知最少93人慘死。但有遊客隔天照常在毛伊島海域戲水。夏威夷男星、電影《水行俠》（Aquaman）主角積遜莫瑪（Jason Momoa）12日籲遊客暫勿到訪毛伊島。



44歲的積遜莫瑪12日在Instagram上表示：「毛伊島現在不是你度假的地方。不要前往毛伊島。不要說服自己是需要出現在一個如此深受苦難的島嶼。」

Maui is not the place to have your vacation right now. DO NOT TRAVEL TO MAUI. Do not convince yourself that your presence is needed on an island that is suffering this deeply. Mahalo to everyone who has donated and shown aloha to the community in this time of need. 積遜莫瑪（Jason Momoa）

他分享一段影片，指夏威夷社群需要時間來治癒、悲傷、復原。他稱島上愈少遊客佔用已變得極其有限的關鍵資源就愈好。

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英國廣播公司（BBC）8月13日稱，一名毛伊島居民表示，在山火後，一些遊客照常在島上度假，令她感到難過。她說：「3天前，我們的人民剛在這片海域中喪生，隔天這些訪客、遊客，就在同一片海域中游泳。」

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