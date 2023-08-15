夏威夷山火｜電力公司被居民集體入稟索償　股價一度瀉近40%

美國夏威夷（Hawaii）毛伊島（Maui）8月8日發生山火，死亡人數增至最少96。由於外界質疑該公司未提前防範大風，且可能是山火起因，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Industries）遭居民入稟起訴及索償，該公司股價在週一（14日）早段暴跌近40%。



多家美國媒體報道，已有居民12日對夏威夷電力公司提出集體訴訟，指被風吹倒的電線桿引發了火災。有居民指出，國家氣象局早已發布大風預警，並警告帶電的電線可能會增加火災風險，質疑電力公司未有截斷電源，因此控告公司有重大過失。

夏威夷電力公司副總裁凱利（Jim Kelly）13日表示，不會對訴訟發表評論。他表示，在目前的早期階段，火災原因尚未確定，該公司將配合夏威夷州和毛伊縣當局調查。

受入稟消息影響，該公司股價14日在開市後不久就跌近40%，以18.70 美元創下13年來新低。

奧巴馬及名嘴奧花雲費助賑災

另外，當地山火對夏威夷造成的經濟損失達56億美元，前總統奧巴馬（Barack Obama）及名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）協助賑災。

奧巴馬14日出現在宣傳電視籌款直播活動的影片中，為美國夏威夷紅十字會（American Red Cross of Hawaii）募資，以支持賑災工作。

奧花雲費則造訪了毛伊島上一處緊急避難所，希望各界關注災民的情況。