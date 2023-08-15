夏威夷山火｜州長：增至99人喪生　每天或發現10至20名遇難者

夏威夷毛伊島（Maui）的山火發生接近一週，州長格林（Josh Green）表示，至今已有99人喪生，預計可能需時十天才完全掌握死於這場災害的人數，警告每天可能發現10至20具遇難者遺體。



英國廣播公司（BBC）8月14日報道，格林向哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，目前仍有大約1300人下落不明，並提到重災區、歷史小鎮拉海納（Lahaina）接近完全毀於一旦。

拉海納有大約1.2萬人口，格林估計當地居民可能已經逃到安全地方，或是死於這場火災。他表示救援人員或會發現更多遇難者遺體，惟需時一段時間才可辨認身份。

截至12日，救援人員只完成搜索拉海納3%範圍，聯邦緊急事務管理署（FEMA）已經派出多個部隊帶同10隻搜索犬加入搜索。警方亦呼籲失蹤者家屬提供DNA樣本，協助加快搜索或辨認工作。

毛伊島官員表示，拉海納的山火有大約85%已經受到控制，惟目前仍未確認起火原因。而夏威夷電力公司則在12日遭集體入稟，指控公司無視國家氣象局（National Weather Service）的山火警告，沒有事先截斷電力以降低風險。