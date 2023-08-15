南非：金磚峰會討論本幣結算及建立共同貨幣　不尋求去美元化

金磚國家（BRICS）領導人第十五次峰會將於8月22日至24日在南非召開，中國、巴西、印度和南非領導人將出席峰會，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將代替總統普京（Vladimir Putin）出席，普京將以視像形式參加峰會。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文：熊超然



當地時間8月14日，南非亞洲及金磚事務特使蘇克拉爾（Anil Sooklal）在約翰內斯堡接受彭博社採訪時表示，此次峰會將討論深化成員國之間在貿易中使用本幣的問題，其中重點是建立共同支付系統等議題。同時，此次峰會可能還將討論成立一個技術委員會，以考慮籌劃潛在的共同貨幣。

與此同時，蘇克拉爾在當天的另一場會議上表示，金磚國家集團目前沒有計劃討論以「去美元化」為事實的全球貨幣問題。「本地貨幣交易已被列入（金磚峰會）議事日程」。他表示：「金磚國家的議程中沒有去美元化的議程項目，金磚國家並沒有呼籲去美元化。美元將繼續成為全球主要貨幣，這是現實。」

公開資料顯示，金磚國家合作機制起步於2006年，成員國國土面積佔世界領土總面積26.46%，人口佔世界總人口41.93%。據估算截至目前，金磚五國經濟總量約佔世界的31.5%，已超過美國領導的七國集團（G7，佔比止步於約30.7%）。

蘇克拉爾在介紹金磚國家集團時強調，該集團旨在促進發展中國家的利益，不與任何其他集團競爭。他說：「有一種很不幸的說法是，金磚國家集團是反西方的，金磚國家集團的成立是為了與七國集團（G7）或『全球北方』競爭，這是不正確的。我們真正尋求的是推進『全球南方』議程，建立一個更包容、更具代表性、更公正、更公平的全球架構。」

圖為南非亞洲及金磚事務特使蘇克拉爾（Anil Sooklal）8月8日在德黑蘭出席伊朗及金磚國家峰會。（Reuters）

事實上，今年1月18日，南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）在比勒陀利亞接受俄羅斯衛星通訊社採訪時就曾表示，由新興經濟體組成的金磚國家希望找到一種繞開美元的方式，建立一個不向富裕國家傾斜的、更公平的支付體系。

潘多爾在採訪中表示：「我們一直對美元的主導地位感到擔憂，我們確實需要尋找替代貨幣……目前的體系傾向於給予非常富裕的國家特權，對我們這樣的國家來說往往是一個挑戰，因為我們必須用美元支付，與各種貨幣相比，美元的成本要高得多。」

潘多爾指出，金磚國家在2014年成立金磚國家新開發銀行（NDB），其原因之一就是針對以美元為基礎的支付架構，尋找一種替代方案。她解釋說：「金磚國家有許多部門委員會，負責政治和安全、經濟和人文交流等問題。在經濟背景下，我們正在研究金磚國家新開發銀行和其他機構如何幫助我們建立一個更公平的貨幣交易體系。」

而在去年6月22日舉行的金磚國家工商論壇開幕式上，俄羅斯總統普京則在致辭中表示，金磚國家正在一道制定可靠的國際結算替代機制，研究以金磚國家的一籃子貨幣為基礎的國際儲備貨幣。

普京當時說：「我們正與金磚國傢伙伴一道，制定可靠的國際結算替代機制。俄羅斯的金融信息傳輸系統已向金磚國家的銀行開放。俄羅斯的MIR支付系統正在擴大其存在。我們正在研究以金磚國家的一籃子貨幣為基礎，建立國際儲備貨幣的可能性。」

對此，彭博社的報道指出，金磚國家正努力在彼此之間以本幣進行更多貿易，並獲得更大的全球影響力，以抗衡美國的主導地位。金磚國家集團創建的金磚國家新開發銀行，其目標是到2026年，將三分之一的貸款已本幣發放。

金磚國家新開發銀行首席財務官馬磊立（Leslie Maasdorp）上個月就曾表示，金磚國家開發一種共同貨幣來挑戰美元，這是一個中長期的目標。

圖為新開發銀行上海總部大樓，攝於2023年7月10日。（Reuters）

金磚國家領導人第十五次峰會就將於8月22日至24日在南非召開，預計此次峰會還將就金磚國家集團擴員問題發表聲明。蘇克拉爾透露，已有40位國家元首和政府首腦確認出席本月晚些時候舉行的金磚國家領導人峰會，「這一數字可能會增加到50位左右」。

蘇克拉爾說：「我想，大家普遍認為金磚國家集團必須擴大。我們已經制定了一些程序規則和標準。」

針對金磚國家集團擴員問題，此前西方媒體曾報道聲稱，「金磚國家集團內部有一些成員國反對擴員」，比如巴西和印度。對此，這兩個國家均已作出澄清。

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）8月2日表示，他支持更多國家加入金磚國家集團，「只要他們符合要求」。他還點名沙特阿拉伯、阿聯酋和阿根廷，稱這三個國家「應該加入」。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）8月3日表示，關於「印度對金磚擴員持保留態度」的說法不屬實。他指出：「我們過去已闡明我們的立場。金磚國家成員正在內部討論金磚國家擴員的指導原則、標準、準則和程序。『印度對擴員持保留態度』的說法根本不是真的……」

就金磚國家擴員，中國外交部發言人毛寧曾表示，金磚國家是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台，一貫致力於維護多邊主義，積極推動全球治理體系改革，提升新興市場國家和發展中國家的代表性和發言權。擴員是金磚五國的政治共識，中方一直致力於推動擴員進程，歡迎更多志同道合的夥伴早日加入金磚大家庭。