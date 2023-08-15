特朗普涉干預佐治亞州大選被起訴　或造成較大破壞

美國前總統特朗普（Donald Trump）以及其盟友被指曾尋求違法地推翻2020年總統選舉佐治亞州（Georgia）的點票結果。佐治亞州法院8月14日公布以多項控罪起訴特朗普，包括《反敲詐勒索及腐敗組織法》（RICO Act，暫譯）。這或令起訴對特朗普造成較大破壞。



《反敲詐勒索及腐敗組織法》允許檢察官將由不同人犯下的罪行串聯起來，以證明他們有共同目標。

這次起訴或會比其他官司對特朗普造成較大破壞。美國新聞網站Axios於14日稱，專家就這點列出幾個原因：

● RICO案件的複雜性

佐治亞州立大學（Georgia State University）法律系教授克雷斯（Anthony Michael Kreis）指，RICO案件的複雜性令律師難以實施連貫的策略。

與RICO指控相關的嚴厲刑罰也會成為同案被告為取得新證據而尋求與控方達成協議的主要誘因。克雷斯表示，在整個過程中，那些沒達成認罪協議和豁免權的被告可能會感到特別受逼迫。

特朗普被起訴：圖為2023年8月14日，美國佐治亞州富爾頓縣地區檢察官威利斯在亞特蘭大見記者。（Reuters）

● 難獲特赦

克雷斯稱，特朗普面對佐治亞州的指控，現任總統將無法特赦他。根據佐治亞州憲法，特赦權被授予特赦和假釋委員會，犯人在申請特赦前，須最少完成5年刑期。克雷斯說，即使特朗普當選總統，或一位支持他的共和黨人當選總統，美國總統也無法特赦或撤銷他的罪名。這令此案與聯邦案件的情況截然不同。

● 電視轉播

克雷斯表示，聯邦司法體系和紐約法院反對在刑事訴訟期間進行電視轉播，但佐治亞州法院在這方面更透明。

佐治亞州的案件可能會成為唯一被全世界轉播的案件，這可能會令公眾有更好的機會理解證據，而這些證據可能會在政治上對特朗普造成毀滅性的影響。