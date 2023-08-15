蘋果減慢舊iPhone速度惹官非　需賠償最多5億美元

蘋果在2017年被指故意減慢舊款的iPhone速度，惹來大批用戶集體入稟訴訟，要求蘋果賠償。事隔六年後，代表其中一批用戶的律師行8月14日表示，法院已經駁回其中兩宗上訴，意味蘋果需要向受影響用戶賠償最多5億美元。



美國科技新聞及媒體網路The Verge報道，當地第九巡迴上訴法院已經駁回兩宗反對用戶和解的上訴，令這宗被喻為史上最大宗電腦入侵的全現金賠償事件有望劃上句號。

根據和解協議，蘋果需要向受影響的iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus或第一代iPhone SE用戶賠償，總金額介乎3.1億至5億美元。

根據代表律師指出，截至2020年10月的申報期限屆滿日期，一共有至少300萬人入稟並獲批准，預計每人可以獲大約65美元（約507港元）賠償。

蘋果稱為了防止舊化電池突然關機，於是減慢舊款iPhone運行速度，但有用戶批評，蘋果的舉動是為了迫使用戶更換新產品。（Reuters）

這宗官司源於iOS發現產品電池退化後，降低處理器效能。蘋果當時解釋指此舉是為了防止電池無法供電時突然關機，惟該公司沒有在更新iOS 10時提及，有用戶認為，蘋果是故意令產品變慢，迫使用戶不必要地更換新產品。

有關問題在iPhone 14及14 Pro似乎又再出現，多名用戶在網上表示，他們的iPhone 14用了不足一年，電池健康度就跌至90%，下跌速度比之前的型號快得多。