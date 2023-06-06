iOS 17登場｜一文看清蘋果系統新功能　3型號iPhone不能升級

美國蘋果公司（Apple Inc.，AAPL）在5月6日凌晨登場的WWDC 23正式帶來新一代作業系統iOS 17，儘管並未見到外界期盼的生成式人工智能（AI），但仍新增許多新功能，官方預計會下月（7月）公開測試版本，並在秋天釋出正式版本。



蘋果在iOS 17重新設計來電介面，能以直向方式呈現中文或日文等語言文字，也能夠使用Memoji虛擬人物形象；此外，iOS 17 也新增即時語音信箱「Live Voicemail」，當用戶不方便接聽來電時，系統會將對方的語音留言轉換成文字並呈現在螢幕上。

一個圖輯看清iOS 17大量新功能及相關畫面：

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iOS 17針對AirDrop新增「NameDrop」功能，不論是iPhone對iPhone或iPhone對Apple Watch，都能隔空傳送電話號碼或是信箱等資訊給對方。

蘋果也為iOS 17引進「StandBy」新功能，當iPhone橫向擺放後就能化身智能顯示器，可透過大型字體顯示日曆、時間、天氣資訊、即時賽事比分等，也能播放照片，不過這項功能僅支援iPhone 14 Pro以上機種（具備永遠顯示功能）。

此次也增加全新Journal日記APP，系統會記錄用戶的照片、影片、音樂、位置等資訊，並提供給用戶完成日常生活紀錄，不過該功能預計在今年稍晚時候推出。

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蘋果也在iOS 17簡化了「Hey Siri」叫法，未來只要說「Siri」即可喚醒語音助理；另外訊息APP也新增「Check in」報平安功能，用戶可預先設定到家時間，當抵達住處後進行 Check in，對話中的聯絡人都會收到用戶已經安全到家的提示，若用戶超過預定時間未進行Check in的話，系統會將用戶的定位地點、電量以及收訊狀態發送給對話中的聯絡人。

蘋果表示iOS 17需要A12仿生或以上晶片的機型，也代表2017年推出的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都無法升級。

可更新iOS 17機型：iPhone 14系列、iPhone 13系列、iPhone 12系列、iPhone 11系列、iPhone XS系列以及iPhone XR、iPhone SE（第2代或後續機型）。

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