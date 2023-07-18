初代iPhone放16年未拆封 拍賣以驚天價成交「升值317倍」
撰文：ETtoday
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蘋果公司（Apple）聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs／賈伯斯）在2007年推出了第一代iPhone，宣示要「重新發明電話」（reinvent the phone）。
當年出廠的一部原價599美元4GB iPhone於7月16日在美國一場拍賣會上以超過19萬美元（約148萬港元）成交，價格是原始的317倍多。
據稱持有人是當時的蘋果工程團隊成員。
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據美國《商業內幕》報道，一部16年前出廠至今未曾拆封的第一代iPhone 4GB手機在16日的拍賣會上以19萬372.8美元的價格成交，打破了2月份一部未拆封8GB第一代iPhone以6萬3356.4美元（約50萬港元）所創下的最高拍賣價紀錄。
據說持有人是第一代iPhone發表時蘋果公司的原始工程團隊成員之一。
喬布斯2007年推出第一代iPhone時，有4GB、8GB兩種儲存空間版本，配有3.5英吋觸控螢幕、200萬畫素鏡頭與網路瀏覽器。
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不過由於8GB機型更受消費者歡迎，滯銷的4GB機型隨後很快就停產，因此現在市面上4GB的第一代iPhone更為稀有。
LCG拍賣行甚至描述這款手機對iPhone收藏家來說宛如「聖杯」（holy grail）般非常難得。
LCG拍賣行創辦人蒙特羅（Mark Montero）表示，雖然先前拍賣過原廠密封的初代iPhone，但這是目前唯一未拆封的4GB版本，據說4GB手機數量比8GB還少20倍，加上前幾次拍賣成交價屢創新高，「我們並不驚訝這部手機會締造更高的價格紀錄，但越過19萬美元大關確實相當令人訝異」。
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