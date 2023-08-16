颱風蘭恩移向日本海 　關西地區逾50人傷　鳥取縣雨量為8月份3倍

颱風「蘭恩」15日內連續兩次登陸日本，清晨先在日本和歌山縣登陸，中午再於兵庫縣明石市登陸。蘭恩帶來狂風暴雨，關西最少有50人受傷。其中鳥取縣曾被發布最高級別暴雨警報，當地雨量超過500毫米，縣內多處地方因山泥傾瀉致道路中斷，近1800人被困。日本氣象廳表示，蘭恩繼續向北移向日本海，但預計東海和近畿地區今日持續降雨。



蘭恩路徑圖。（日本氣象廳）

受蘭恩過境影響，日本本州島中部和西部普降大雨，其中鳥取縣遭遇數十年一遇的特大暴雨。當天下午，日本氣象廳向該縣發布最高級別暴雨警報。從14日開始降雨起，截至16日凌晨4時，鳥取市佐治町降雨量達519.5毫米，是自1982年有統計以來的最大降雨量，約為8月份正常量的3倍。

受大雨影響，鳥取縣內多處地方因山泥傾瀉致道路中斷，其中佐治町所有735戶共1597人，處於猶如孤島狀態。目前鳥取縣雨勢已經減弱，但當局仍提醒有山泥傾瀉、河水氾濫等風險。

據《讀賣新聞》報道，截至15日下午6時，大阪、兵庫、三重、愛知等地，共有50人受輕傷或重傷。

關西國際機場因航班取消，以及連接機場的跨海大橋遇強風一度關閉影響，14日晚約650人被困機場。15日多數航班依然停航或大幅延誤，機場混亂狀況沒有緩解。