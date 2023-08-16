佐治亞州可「處死」特朗普？　總統也沒法自我赦免州的刑罰

美國前總統特朗普（Donald Trump）面臨多宗起訴，他一直認為若成功當選總統，他可以「赦免自己」犯罪的刑罰。美國歷史上從來未有一個總統赦免過自己，同時他正面對佐治亞州的起告訴，而總統赦免並不包括「州所犯下的刑罰」。



美國憲法允許總統赦免權，並無限制總統不可「赦免自己」，若特朗普2024年再次當選總統，理論上他可以赦免自己犯下的罪行。然而，總統的赦免權僅限於聯邦刑罰，而不是州的刑罰。

圖為8月14日，佐治亞州亞特蘭大，富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis）的大陪審團對特朗普提出起訴。（Reuters）

佐治亞州8月14日以41項刑事罪名，指控包括特朗普在內的19人，試圖干預佐治亞州2020年總統選舉結果，所有被告均被控以敲詐勒索罪。

佐治亞州由共和黨人領導，2020年大選時特朗普被指曾致電時任州務卿，要求「找出足夠選票」以推翻選舉結果。

《紐約時報》報道，指現特朗普在佐治亞州面對起訴，即使他在2024年勝選，他亦沒有權力赦免自己在佐治亞州犯下的罪行。敲詐勒索罪通常用於有組織犯罪，最高可被判20年監禁。

在佐治亞州，給予赦免的並不是州長，且罪犯必須服刑滿五年，才能向提交寬大處理（clemency）的申請，再由赦免與假釋委員會決定。雖然罪犯亦可立即要求假釋委員會減刑，但這個委員會「只有在罪犯提交大量證據，表明刑罰過重、非法、違憲或無效」，且「符合社會和囚犯的最大利益」，才會考慮。