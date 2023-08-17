世貿指對美加徵關稅違規　中國商務部：依法反制維護自身權益

世界貿易組織（WTO）爭端解決專家小組8月16日指，中國對美國部份產品加徵額外關稅的做法，不符合世貿規則。美國貿易代表辦公室表示，對世貿的決定感到滿意，並指中國「以虛假的保障關稅進行非法報復」。中國商務部表示，已注意到世貿專家組的決定，並要求美國立即取消對鋼鐵和鋁進口徵收的關稅。



商務部條約法律司負責人晚上表示，中方注意到相關報告，正在對專家組報告內容進行研究，並將按照世貿規則做好本案後續工作。本案問題的根源在於美方的單邊主義，以及保護主義行徑。中方依法採取反制措施，是維護自身合法權益的正當之舉。

發言人強調，2018年3月起，美方泛化國家安全，對包括中方在內的多個世貿成員對美出口的鋼鋁產品加徵關稅。該措施引發廣泛不滿，中方和其他多個成員訴諸世貿爭端解決機制。2022年12月，美措施已被世貿裁決違反世貿規則。然而，美方一意孤行，阻撓專家組裁決生效，逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施。

中方要求美方立即取消違反世貿規則的「鋼鋁232措施」，與其他世貿成員相向而行，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

特朗普政府2018年3月根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，以維護國家安全為由，對進口鋼鐵加徵25%的關稅，對進口鋁徵收10%關稅，中國之後作出回應，宣布對原產於美國的部份產品徵收15%至25%的額外關稅，此舉遭到華府的挑戰。

北京可以就世貿專家組的裁決提出上訴。不過，世貿上訴機構已在美國影響下停擺，由於美國阻撓新法官的任命，致該機構無法審理案件，因此任何上訴也只會陷入「無法解決」的停滯局面。