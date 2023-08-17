王毅晤越南副總理　強調反對域外勢力干涉南海

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，8月16日在昆明會見赴華參加中國—南亞博覽會的越南副總理陳流光。王毅表示，要反對域外勢力挑撥干涉，維護南海地區和平穩定。



王毅說，習近平總書記和阮富仲總書記保持戰略溝通，為中越全面戰略合作夥伴關係健康穩定發展作出戰略指引、注入強勁動力。雙方要籌備好下階段高層往來，進一步深化戰略互信，共同維護好政權和製度安全，共同堅守黨的理想信念和社會主義方向。作為中越雙邊合作指導委員會共同主席，雙方要進一步發揮合作機制作用，統籌協調推進各領域合作，推動中越關係朝著構建中越命運共同體的目標不斷邁進。

王毅表示，中方堅定支持東盟團結和東盟在地區合作中的中心地位，將同包括越南在內的東盟國家一道，秉持友好協商和互利合作精神，反對域外勢力挑撥干涉，維護南海和地區和平穩定。期待東亞合作領導人系列會議在越南等東盟國家共同努力下取得積極成果。

陳流光：發展對華關係屬頭等優先

陳流光表示，在兩黨兩國領導人戰略引領下，越中關係穩步發展，友好合作邁上新高度、迎來新機遇。中國對越南的重要性和特殊性無可比擬，是唯一兼具越南外交所有優先方向的國家，發展對華關係始終是越外交政策頭等優先。越南珍視和平，珍視並衷心感謝中國同志對越南獨立和發展的無私幫助。越南反對並警惕外來干涉，將同中方加強高層往來，深化各領域務實合作。很高興擔任越中雙邊合作指導委員會越方主席，期待同中方建立良好關係，開好指導委員會會議。願在東盟中發揮應有作用，共同維護南海和平穩定，實現共同發展。