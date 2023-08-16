中國南亞博覽會昆明舉行　王毅出席開幕式並致辭

今日（16日），中共中央政治局委員、外交部長王毅在昆明出席第七屆中國一南亞博覽會開幕式並致辭。斯里蘭卡總理古納瓦德納、老撾國家副主席巴妮、尼泊爾副總統亞達夫、越南副總理陳流光等出席並致辭。



本屆博覽會8月16日至20日在昆明舉行，由中國商務部和雲南省政府共同主辦，吸引60多個國家和地區2000多家企業參展。



王毅說，中國和南亞國家山海相連、命運相繫，在文明復興進程中相互欣賞，在全球化潮流中攜手同行。我們順應歷史大勢，加快發展振興，成長為世界上增長最快、最富活力的地區。我們平等尊重，相向而行，各領域合作取得豐碩成果。

王毅表示，今年是南博會舉行十周年，也是習近平主席提出「一帶一路」倡議和親誠惠容周邊外交理念十周年。十年來，我們鞏固團結合作，共同維護地區安全和發展環境。我們持續共建「一帶一路」，互聯互通、基礎設施、貿易投資取得可喜進展。我們深入開展友好交流，堅持開放包容理念，構建多層次民間交流平台，為千年文明互動賦予新的生機，為兩大區域合作奠定堅實民意基礎，譜寫了中國南亞友好的時代新篇。

王毅強調，中方歡迎南亞國家繼續搭乘中國發展快車，分享中國發展紅利。願同南亞各國一道，把握歷史機遇，加強團結協作，不斷培育發展新動能，構建發展共同體，為地區的長治久安、穩定繁榮貢獻力量。王毅就深化雙方四方面合作提出建議。

一是深化戰略互信，在國際和地區事務中相互支持，攜手倡導開放的區域主義，構建更加緊密的區域合作，共同維護髮展中國家利益，共同捍衛國際公平正義。

二是深化互聯互通，推進中巴經濟走廊、中尼跨境鐵路等骨幹通道建設，加快推進關鍵通道、關鍵節點和重點工程建設，推動區域經濟循環暢通升級。

三是深化經貿合作，進一步推進貿易便利化和製度標準對接，以共商共建共享帶動投資合作，密切全球產供鏈聯繫。

四是深化人文交流。拉緊聯繫紐帶，昇華傳統友誼，為開展區域合作創造更具凝聚力、更富多樣性的社會基礎。

王毅說，中國一南亞博覽會已成為促進中國與南亞乃至世界各國交流合作的重要平台。歡迎南亞各國通過本次盛會發掘更多合作機遇，形成更多合作成果，共同推動亞洲發展振興，攜手創造更加美好未來。

各方表示，南亞國家積極推進同中國高質量共建「一帶一路」，取得豐碩成果。本次博覽會主題順應時代潮流，符合各國發展需要，感謝中方打造高效合作平台，助力南亞國家搭乘中國發展快車，期待同中方加強團結協作，為區域開放包容、和平穩定和共同發展作出貢獻。