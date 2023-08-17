美日韓「合併」對朝核威懾？尹錫悅：對協商持開放態度

美國總統拜登（Joe Biden）18日大衛營（Camp David）與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅召開三方領袖峰會。這是美、日、韓領袖首度舉行獨立3國峰會，也是拜登上任後首度有外國領袖訪問大衛營。



在韓美日三國首腦會議即將舉行之際，韓國總統尹錫悅表示，關於對朝延伸威懾問題，對進行另外的韓美日協商持開放態度。並再次確認今後日本或參與韓美核諮商小組（NCG）的可能性，突出了加強三國安全合作的基調。

尹錫悅在16日接受彭博社書面採訪時表示，期待在會上與美國總統拜登和日本首相岸田文雄就加強應對朝核威脅的方案達成協議。尹錫悅還重申了對朝基調，即敦促朝鮮實現完全無核化，是包括韓美兩國在內的國際社會共同目標。國際社會在任何情況下都不會承認朝鮮為擁核國家。且今年內將啟動韓美日對朝導彈實時警報共享體系。

《韓民族日報》引述分析認為，7月舉行的為應對朝核威脅的韓美核諮商小組首次會議中，為今後日本的參與開路。

延伸威懾是指，同盟國受到敵方核攻擊時，美國用戰術核武器等幫助同盟國對敵方實施同等報復和懲罰。目前，韓美、美日間分別構成延伸威懾機制。

G7峰會前夕，美國總統拜登（Joe Biden）5月18日於廣島會晤日本首相岸田文雄（Reuters）

惟韓國總統室方面稱，當局在集中推動（韓美）核諮商小組的早日實行以及加深討論，與日本參與核諮商小組的可能性劃清界線。總統室還稱，與核諮商小組無關，關於對朝延伸威懾問題，對進行另外的韓美日協商持開放態度，這也是首爾政府一貫的基本立場。這問題目前尚未在3國間進行討論，且並未包括在戴維營韓美日峰會的議題中。

《韓民族日報》引述韓國專家們也認為，日本參與核諮商小組的可能性很小。聖公會大學日本學系教授梁起浩（音）稱，韓美核諮商小組尚未正式啟動，日方也需更多的時間，因此不會馬上加入。此次韓美日首腦會議將集中討論加強3國間的軍事演習和共享軍事情報等議題。承諾「不製造、不擁有、不購入核武器」的日本「無核三原則」也依然有效。

該報稱，按照總統室發表的內容，長遠而言，將推進以韓美日三國為軸心重組對朝延伸威懾體系的方案。該報引述中央大學政治國際學教授李惠正稱，雖目前韓美日三國並未將對朝延伸威懾體系從制度上合併，但尹錫悅在接受採訪時表明今後要將其合併的意志。