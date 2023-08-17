日本北海道札幌酒店無頭男屍案　疑犯母親稱曾阻止女兒犯案

日本北海道札幌紅燈區一間酒店7月初的發現無頭男屍案件，女疑犯的母親供稱，自己曾嘗試阻止女兒犯案不果。



札幌電視台（STV）8月17日引述調查人員報道，疑犯田村瑠奈的60歲的母親田村浩子向警方表示，自己當時嘗試阻止女兒犯案，惟不成功。

報道指，田村瑠奈和59歲的醫師父親田村修，以及田村浩子都對涉嫌謀殺罪表示否認或保持緘默。警方分析三人的智能電話，在田村瑠奈離開酒店到發現死者遺體期間，留有「薄野 殺人」的搜索記錄，另外田村瑠奈的電話內則沒有與遇害男子的通話記錄。

事發於7月2日下午，札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）的Hotel LET'S酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體。

死者為居住在北海道惠庭市的62歲男子浦仁志，他1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，與一名神秘人物會合，兩人之後一起進入酒店，神秘人上午2時離開。由於一直未有辦理退房，酒店人員前往房間察看，發現頭部已被砍斷的浦仁志陳屍在浴室。

警方接報調查，24日到疑犯家中調查時，發現死者的頭部，於是當場拘捕田村瑠奈及父親田村修，至於田村浩子其後亦被帶走調查。

當局懷疑田村瑠奈在殺害死者時，穿上父親購買的雨衣，避免沾上血跡。而兩父女亦在事前到市內的商店購買行兇用的刀和鋸。