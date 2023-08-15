日本無頭男屍案｜警方查獲恐怖「手摸斷頭」片　疑兇1家3口再被捕

日本北海道札幌市知名紅燈區薄野某間酒店，7月初發現一具無頭男屍。由於死者的頭部、衣物和手機等隨身物品全不翼而飛，且他生前曾扮女裝出席附近活動，使這宗離奇殺人案受到外界關注。



警方經過多日追查，7月底以遺棄和損傷屍體等罪名，逮捕涉案的一家三口後，14日宣布依殺人嫌疑將三人再次逮捕。

日媒指出，警方於調查時還查獲一支影片，畫面中出現一隻戴着手套的手，輕撫男性遭砍下的頭顱，相當嚇人。

29歲疑犯田村瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：

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綜合日媒報道，札幌中央區薄野某間酒店，2日在客房浴室中發現一具蜷曲的無頭男屍，死者是62歲上班族浦仁志。經過調查，他的死因為出血性休克，研判是頸部先遭到刺傷後，頭顱才遭到砍下。

警方在多日追查後，依遺體損壞等罪名，逮捕29歲女子田村瑠奈，以及她的母親田村浩子、精神科醫生父親田村修。

據了解，田村瑠奈疑似於2日清晨犯案後，帶着頭顱搭上父親田村修駕駛的車返家，父女在犯案前還一起前往賣場購買刀子和鋸子等工具，田村瑠奈的母親也清楚2人的犯案計劃。

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札幌中央警察署捜査總部14日表示，田村一家三口涉嫌重大，依殺人嫌疑將三人再次逮捕。警方透露，三人目前在偵訊中保持沉默，仍不清楚田村瑠奈犯案的確切動機，但她5月與死者在夜店相識後，雙方疑似發生糾紛，引發殺機。日媒近日公布田村瑠奈在夜店摟抱死者的畫面，兩人狀似親密，當時她的父親也在場。

此外，搜查關係人員透露，警方7月24日於田村瑠奈家中搜查時，除了在2樓浴室發現死者頭顱，還查獲兩支駭人的影片。第一支影片拍下死者遭人持刀殺害的畫面。

另一支影片的拍攝地點則是田村家浴室，畫面中可看到某人戴着手套的手，輕撫死者的頭顱。該人員表示，影片拍攝當下，男性的頭部尚未腐壞，應是砍斷後數日內所拍攝。

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