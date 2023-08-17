特朗普案法官接死亡威脅　美國德州女被捕

主審美國前總統特朗普（Donald Trump）試圖推翻2020年總統選舉案的聯邦法官收到死亡威脅，德州一名女子因此被捕。



法新社報道，國土安全部一名探員舉報，指43歲的喬・什里（Abigail Jo Shry）8月5日撥電美國法官丘特坎（Tanya Chutkan）的華盛頓辦公室留言，並發出死亡威脅。

根據法律文件，來自得州的喬・什里稱丘特坎為「愚蠢的黑人奴隸」，還說「你在我們的視線範圍內，我們要殺了你」。

喬・什里也說：「如果特朗普在2024年沒有當選，我們就要殺了你，所以你好自為之。」她還放話指「要對付丘特坎的家人」。

喬・什里恫言要殺死所有迫害特朗普的人，包括得州的一名眾議員希拉·李（Sheila Jackson Lee）。

一名法官星期三（8月16日）下令逮捕喬・什里，並將她帶到法庭面控。

77歲的特朗普卸任後法律糾紛不斷，五個月內面對四次刑事檢控。最近一次是被佐治亞州指控試圖干預該州2020年總統選舉結果。

8月初，他在華盛頓的聯邦法院應訴，對試圖推翻2020年總統選舉結果的指控表示不認罪。他也因卸任後不當處理機密文件被控40項罪名，以及在紐約州被控34項偽造商業記錄罪名等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

