英媒：美國經濟對華「去風險」　看似有效實際無效

英媒12日稱，美國拜登政府推動對中國「去風險」，雖使美國轉而從墨西哥及越南等進口，它們卻把中國半製成品加工再銷往美國，美國非但沒擺脫對中依賴，也導致那些國家更依賴中國。



白宮9日宣布，總統拜登已簽署行政命令限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資

《經濟學人》12日發布題為《代價高又危險——為何拜登的對華策略沒效》（Costly and dangerous－Why Biden's China strategy is not working）一文指出，美國採取此類限制措施，是它經濟政策出現深刻轉變的又一新訊號。

美國過去數十年力倡貿易和資本全球化，然而中國崛起，美國和整個西方已無法只着眼經濟，希望透過限制中國獲得先進科技以確保國家安全。

美國為此祭出對中國貨加徵進口關稅、對華投資審查以及出口管制等措施，相關做法先是由特朗普政府發起，現由拜登政府「繼承」。

惟美國這麼做既沒為本國企業供應鏈帶來彈性，也沒給它們帶來安全感。隨供應鏈適應新的遊戲規則，也變得更加盤根錯節與不透明，更令人擔憂的是產生反常效果，讓美國的盟友與中國會愈走愈近。

驟眼看來，美中的直接經濟連結正在萎縮。但文章稱倘深入研究，會發現美國對中國的依賴仍在。美國轉向尋求他國滿足其需求，但現時它們的生產比以往更依賴中國進口。

文中指出，自由市場的機制會不斷適應以找到向消費者提供商品的最廉價方式。中國憑藉龐大勞動力和高效的物流，在很多情況下仍是最廉價的供應國；美國的新措施固然能讓它與中國的貿易轉向，卻無法消除中國在整個供應鏈的影響，從而大部份的「脫鈎」是假的（phoney）。

對拜登來說，更糟的是美國還加深中國與其他國家之間的經濟紐帶，反而讓那些國家的利益與美國扞格。

對很多較貧窮的國家來說，接獲中國投資與半成品並將製成品出口到美國，是一個創造就業和繁榮的來源。而美國不願支持達成新貿易協議，是它們有時認為華府是不可靠夥伴的原因之一，若要它們在中美之間選邊站，美國還不見得穩勝。