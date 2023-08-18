美日韓峰會今舉行　日媒：三國首腦擬每年定期會談

美日韓首腦峰會定星期五（8月18日）在美國大衛營（Camp David）召開。據報道，三國將通過宣布首腦定期舉行年會以及設置磋商平台，鞏固美日韓框架。此外，考慮到中國和朝鮮，峰會將宣布一系列雄心勃勃的舉措。



這是美日韓領導人首次在國際會議之外舉行峰會。日本共同社引述外交消息人士透露，三國正在協調每年舉行首腦會談，並且也將讓外交部長、國防部長和安全保障事務高官每年分別定期會談。三國將通過首腦等定期會談和設置磋商平台，在多層面加強合作。這一機制將使合作更為穩固，即使出現政權更迭，三國也能保持團結。

國安高官每年定期磋商 設領導人熱線並舉行年度軍演

目前，安保事務高官的磋商不定期召開。報道透露，今後將至少一年一度定期舉行。三國安全高官為日本國家安保局長秋葉剛男、白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和韓國國家安保室長趙太庸。

日本放送協會（NHK）說，三國將就印太地區的安全合作交換意見，同時討論朝鮮和中國的動向。美日韓將磋商三國軍隊的聯合訓練，包括共享朝鮮導彈發射的訊息。此外，考慮到中國經濟脅迫，美日韓也將在構建半導體等重要物資供應鏈方面達成共識，同時將在人工智能（AI）、網絡、能源等領域擴大合作。

據外電消息， 美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在布魯金斯學會的一項活動上講話時說，美日韓峰會將包括一系列雄心勃勃的舉措，旨在確保三國現在和未來都能維持三方接觸。

英媒說，這些舉措將包括設立領導人級別的熱線並舉行年度軍事演習，稱這將有助於華盛頓及亞洲盟友加強對朝鮮和中國的威懾。

岸田：自由開放國際秩序正動搖 採歷史性舉措加強戰略關係

日本首相岸田文雄星期四（17日）啟程前往美國前說：「日本周邊安全環境日益嚴峻，日美韓三國領導人能齊聚一堂具有重要意義。基於自由開放的國際秩序正在動搖，我們要打好牢固的美日、美韓雙邊基礎，採取歷史性舉措，以便加強三國之間的戰略夥伴關係。」

岸田此次赴美也將分別與美國總統拜登和韓國總統尹錫悅舉行雙邊會談。他在出發前透露，將為福島第一核電站處理水排入大海一事尋求兩國的理解。

韓總統府：峰會將形成《大衛營原則》、《大衛營精神》等文件

另據韓聯社報道，韓國總統辦公室星期四說，韓美日峰會將成為三邊合作歷史的重要分水嶺。

韓聯社說，峰會將持續半天多，將形成《大衛營原則》、《大衛營精神》兩份成果文件。《大衛營原則》有望成為指導韓美日合作的總方針，將以高於「聯合聲明」的規格發表更高水平的成果。三國還商定通過《大衛營精神》這一聯合聲明，在從韓半島安全到烏克蘭戰爭的廣泛議題上，對三國夥伴關係進行全面闡述。據總統室透露，三國還在就第三份成果文件進行最後階段的推敲協調。

本文獲《聯合早報》授權轉載

