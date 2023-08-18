英國護士殺7嬰罪名成立　醫院捱轟未及時應對致更多嬰兒受害

英國一名年輕的護士因在醫院新生兒科室內先後謀殺七名新生兒，以及試圖謀殺另外六名嬰兒被判有罪。



綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報道，這宗針對嬰兒的連環謀殺案發生在2015年和2016年，在此期間，現年33歲的萊比（Lucy Letby）在英格蘭西北部切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）的新生兒科室內，先後殺害五名男嬰和兩名女嬰，並經常在值夜班時襲擊其他新生兒。

萊比會向一些受害嬰兒注射胰島素，對他們下毒，也會向其他嬰兒注射空氣或強行餵奶。

萊比被捕後，警方在她的住家中搜出一張手寫的紙條，上面寫道：「我故意殺死他們，因為我不夠好，無法照顧他們…… 我是一個可怕的惡魔。我是惡魔，是我幹的。」

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目前，陪審團尚未就萊比對另外四名嬰兒的謀殺未遂指控做出裁決。

萊比否認針對她的22項指控，並將嬰兒的死亡原因歸咎於醫院衛生水平欠佳和人手不足。

另一方面，切斯特伯爵夫人醫院則因未能及時重視嬰兒死亡情況、遲遲未向警方報案，以及試圖讓醫生保持沉默而備受抨擊。

該醫院的新生兒科室首席顧問布雷瑞（Stephen Brearey，暫譯）曾在2015年10月向院方提及對萊比的擔憂，卻未能引起院方關注。在那之後，未受到任何調查的萊比再把魔掌伸向另外五名嬰兒，造成其中兩名嬰兒死亡。

布雷瑞說，在發生最後兩宗嬰兒死亡事件後，他於2016年6月要求萊比停職。不過，醫院管理層最初還拒絕執行停職處分，並要求醫生們向萊比道歉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

