護士連環殺7嬰 注射空氣並餵食胰島素 醫院因1事揭發護士陰謀

英國傳出連環殺嬰案，一名32歲女護士在任職期間殺害7名嬰兒，並密謀繼續殺害另外10名嬰兒。幸得醫院因1事出現異常情況，才揭發這惡行。現時，她被指控替新生嬰兒注射空氣和餵食胰島素，現正面臨22項罪名。案件目前處於審理階段，審理時間恐長達半年。



據《華盛頓郵報》外媒報導，32歲護理師露西（Lucy Letby）於英國柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）任職，工作崗位正是新生兒病房。

醫院因1事揭發惡行

在2015年至2016年中，醫院發現新生兒死亡率偏高，經調查發現嬰兒死因均是喪失心肺功能，而手腳更出現不尋常的斑點。

醫院向警方求助，當警方介入調查後，發現每出現死亡案件時，在場的都是兒科護理師Lucy Letby。警方於2018年7月首次拘捕她後，她其後獲得保釋。然後在2020年11月警方第3次作拘捕行動，並以7項謀殺罪和15項企圖謀殺罪向她正式起訴。不過她出庭應訊時皆不認罪，都是一直堅稱自己沒有罪。

開庭時揭發對新生兒下毒手的行為

開庭審理時，檢察官陳述Lucy Letby的殺嬰手法。其中一名嬰兒的血液中被注入空氣，造成空氣栓塞而死亡，另外有嬰兒被餵食胰島素毒殺。嬰兒受害時間點均有 Lucy 在場，她更被揭發試圖殺害同一名嬰兒3次。

開庭時，控方陳述一名早產男嬰E死亡經過，他於2015年8月4月早上被發現死於嬰兒床上。受害嬰兒母親亦出庭作證，指出當時曾打斷露西犯案，惟當時未意識到 Lucy 正在殺害她的小孩。她稱當時看到孩子嘴角流血，神情痛苦，而Lucy 只是說「相信我，我是一名護理師。」來安試圖安撫其母親並獲取信任。可惜的是，嬰兒在5小時內已經證實死亡，死因後來得到專家確認，他是被人故意注射空氣進血管致死。而事後，Lucy 更將母親的探訪記錄移除，謊稱嬰兒是在另一個房間死亡，捏造不在場證據。