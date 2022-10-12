英國魔鬼護士殺嬰案　7人遇害審訊揭冷血行徑　據報擬多殺15個

英國一名現年32歲的俏護士萊比（Lucy Letby），沒想到擁有甜美外貌的她，內心竟然宛如蛇蠍般狠毒。在她任職醫院護士期間，竟涉嫌殺害和企圖毒殺新生兒，其中造成5名男嬰和2名女嬰死亡，另外則有15名嬰兒逃過一劫。她遭警方逮捕後起訴，被控涉嫌殺害嬰兒等22項罪名，但她拒絕認罪，全案正在審理中。



根據《BBC》等外媒報導，萊比原本是在英國柴郡（Cheshire）的賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）擔任護士，不料在2015至2016年間，該院新生兒的死亡比例異常偏高，院方覺得不對勁展開調查，發現這些孩子死因都是喪失心肺功能，甚至還發現手腳均出現不尋常的斑點。

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醫院方面事後通報警方，2017年開始調查，推測這些新生兒恐是遭人為殺害，當時還發現有10幾名嬰兒，也遇過類似事件，所幸及時發現救回。事後警方鎖定萊比，由於她是曾和這些嬰兒有密切接觸的護理人員，認定她涉有嫌疑重大，當時還前去搜索住處，有蒐集一些證據，當時萊比獲得保釋，但警方持續追查，終於在2020年11月逮捕萊比。

由於這起事件在英國社會造成震驚與轟動，全國都很關注這起案件。根據檢方起訴提到，透過專家發現，這些不幸遇害和幸運逃過一劫的嬰兒們都有個共同點，就是都曾被萊比照顧過；其中各有1名男嬰和女嬰，分別遭萊比試圖毒殺3次，甚至還有1天毒害2次的恐怖行徑。

針對以上犯行，檢方認定萊比惡行重大，以7項謀殺罪和15項企圖謀殺罪起訴，全案移送法院審理。面對這些指控，萊比在庭上拒絕認罪，而且態度十分冷靜，預估該起案件，審理時間恐會達半年甚至更久。

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