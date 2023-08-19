加拿大山火蔓延黃刀鎮2萬居民全撤離　鏡頭捕捉火光染紅夜空一刻

加拿大消防人員8月17日繼續努力阻止山火蔓延至西北地區（Northwest Territories）首府黃刀鎮（Yellowknife）。地方政府頒布疏散令後，當地全部、2萬名居民正乘搭汽車和飛機離開家園。



來自加拿大的YouTube及TikTok內容創作者PLC85在X（前稱Twitter）發布關於基洛納（Kelowna）、黃刀鎮山火情況的影片。

片段顯示，熊熊烈火不斷燃燒，現場濃煙直衝天際，連夜空都被大火染紅。

加拿大官員稱，火勢尚在緩慢擴散，目前已蔓延至黃刀鎮西北方約15公里處，如果沒有降雨，料19日或蔓延至市郊地區。

領地消防局在臉書上發表聲明稱：「未來的日子關鍵且具挑戰性，18和19日2天會有西北風至西北偏西風，這將把火勢推向黃刀鎮和（進出黃刀鎮的高速公路）英格拉哈姆步道（Ingraham Trail）。」

這是加拿大有史以來最嚴重的野火季節，全國發生超過1,000場活躍山火，其中包括西北地區的265場。路透社17日引述專家表示，氣候變化加劇了山火問題。

截至18日，加拿大已有約13.4萬平方公里土地面積被燒毀，這較10年平均值多逾6倍。本季度已有近20萬人被迫疏散。