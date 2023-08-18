加拿大賞極光勝地黃刀鎮遭山火迫近　2萬居民須全面撤離

加拿大著名觀賞極光勝地黃刀鎮（Yellowknife，也譯作耶洛奈夫、黃刀市），由於受到山火威脅，全市2萬名居民被下令撤離，限期為18日中午前。目前大火距離該市東北約16公里，當局指如果不下雨，火勢可能在19日蔓延到郊區，目前消防人員正奮力阻止火場擴大。



加拿大西北地區的首府黃刀鎮人口稀少，受附近山火影響，濃煙籠罩上空、救火直升機不斷飛過。市長阿爾蒂（Rebecca Alty）表示，特別小組正在砍伐該市附近的樹木，以防止火勢蔓延。當局還計劃使用阻燃劑，同時正確保市內噴水滅火系統正常運作。

阿爾蒂表示，17日將有5班飛機離開當地，以運送那些沒有車輛，又或無法長途駕車前往艾伯塔省（Alberta）的民眾。

加拿大黃刀鎮遭山火肆虐過後的情況。（Instagram @mckuglovin/via REUTERS）

目前，全國有超過1,000 處山火正在燃燒，其中265處在西北地區。 迄今為止，全國約有13.4萬平方公里的土地被燒焦，累計近20萬人曾被迫疏散。專家表示，氣候變化加劇了山火問題。

大火還影響了工業和能源生產。 鑽石生產商De Beers發聲明稱，其位於黃刀鎮東北約 280 公里處的礦場仍在營運，儘管周邊社區部份員工已經撤離。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，計劃於17日稍後時間，召集由高層官員及部長參加的應急會議。