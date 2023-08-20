女子世界盃｜英格蘭兩個目標：球隊奪冠　球迷爭取酒吧提早賣酒

2023女子世界盃今日（20日）在澳洲悉尼上演決賽，由西班牙硬撼英格蘭，兩隊球迷除了親身到當地為支持球隊，在數千公里外的老家亦有無數民眾打氣。不過對於英格蘭球迷而言，他們當然關注愛隊能否自1966年的男子隊以來再次成為世界冠軍，但同時亦面對缺乏當地足球文化其中一個主要元素——飲酒的煩惱。



天空新聞（Sky News）及美國政治新聞網站《政治報》（Politico）18日報道，這場世紀之戰在澳洲東部標準時間晚上8時展開，即是英國時間早上11時，惟根據當地法例，酒吧出售酒精飲品的時間取決於當地議會的規定，即使酒吧可以在早上11時販賣酒精飲品，這亦意味球迷無法在賽前「先飲一杯」。

2022年11月29日，英格蘭球迷在瘋狂慶祝英格蘭隊勝出。（Henry Nicholls／路透社）

英國多名政治人物、說客組織及球迷都呼籲當局可以大開方便之門，暫時放寬容許賣酒時間。英國啤酒及酒吧協會（British Beer and Pub Association）希望政府可以特事特辦，批准酒吧在決賽當天由早上10時開始供應酒類飲品。

不過推出臨時措施就需要獲上下議院通過，而國會目前在放暑假，唐寧街（Downing Street）首相府表明不會要求議員結束休假，城鎮升級與房屋社區大臣高文浩（Michael Gove）稱已經去信各地方議會，敦促對方盡一切方式協助酒吧提早營業，令民眾可以在賽前聚首暢飲。

英格蘭及威爾斯之前曾經因應特定活動臨時更改出售酒類法例，例如英格蘭打入上屆歐洲國家盃決賽，以及已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的登基70周年慶祝活動等。