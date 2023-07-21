2023女子世界盃︱全球造星強勢崛起　卻生不逢時注定無「錢」途？

由澳洲和新西蘭歷史性合辦的第九屆女子世界盃昨日（20日）正式揭幕，賽前雖受日前奧克蘭的槍擊事件陰霾影響，但首天比賽的觀眾人數仍創下歷史新高。



女足運動於這屆賽事可謂迎來數十年來最受矚目的一次機遇，不僅近年各國球星人才輩出、賽事觀賞性不斷提高、電視直播增多、媒體關注度上升，連足球遊戲也開始加入女足元素，使得這項運動得到前所未有的重視。然而，對這項女子運動而言，這可能是「最好的時代，也是最壞的時代」。



在這兩個均以欖球佔主導的南半球國度，當地不少人在今屆賽事中也化身成女足球迷，並為女子運動躋身體壇中心舞台而感到高興。首日的揭幕戰中，新西蘭隊於奧克蘭伊甸園公園（Eden Park）以1：0戰勝挪威隊，現場有逾42,000 名球迷吶喊助威，打破了東道主國家此前的國際足球賽紀錄。

澳洲方面，悉尼的澳大利亞體育場（Stadium Australia）更有多達75,784名球迷觀看國家隊1:0贏愛爾蘭的比賽，有當地球迷表示：「這場比賽很有觀賞性，節奏明快而激烈，非常好。」，甚至有球迷說：「這將是有史以來規模最大、最出色的一屆女足世界盃。」

澳洲悉尼的澳大利亞體育場，首日有多達75,784名球迷觀看國家隊1:0贏愛爾蘭的比賽。(Reuters)

本屆賽事的一大看點無疑是球星雲集。近年，女足運動可謂人才輩出，仿如「全球造星」，輕易便能數出諸如英格蘭隊的歐國盃冠軍功臣禾殊（Keira Walsh）、澳洲隊的卡爾（Sam Kerr）、美國隊的摩根（Alex Morgan）、西班牙隊的王牌佩迪拉絲（Alexia Putellas）、日本隊的熊谷紗希及「中國女美斯」的王霜等眾多球星。相信單計「捧這些球星場」的球迷也絕不是少數。

其中，要數最受注目的球員必定是東道主之一澳洲的主力球員卡爾，現年29歲的她不僅是該國歷史上的頭號射手，甚至代表澳洲在英皇查理斯的加冕典禮上擔任持旗手。效力英超車路士女足的她，是目前世上最高薪酬的女足球員，相信她有望成為本屆大賽的焦點之一。

另一位是佩迪拉絲，同樣29歲的她是一名中場球員，曾連續兩屆奪得世界最佳球員金球獎，並為球會巴塞隆拿贏得過7次聯賽冠軍和2次歐冠冠軍，被廣泛認為是全球最佳女足運動員。而14億中國球迷最關注的想必是28歲的王霜，這名進攻球員前效力於美國路易斯維爾競技，去年亞洲盃中攻入5球並協助中國隊奪冠，已有兩屆世界盃經驗的她，絕對是中國隊的關鍵球員之一。

除了一眾實力派外，瑞士球員艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）、德國球員祖莉白蘭特（Jule Brand）、荷蘭球員雲迪當（Daniëlle van de Donk）等，這些球技與美貌兼備的球員也是球迷寵兒，為賽事增添一些「亮點」。其中，艾莉莎列曼擁金髮碧眼的精緻臉孔，仿如一個真人版芭比娃娃，Instagram追隨者數目更達1,364萬，相當驚人。

+ 1

媲美男足 過去幾年「叫好叫座」

一向以來，足球運動均予人「男士專屬」之感，但近年隨着世界各地女性球員和觀眾人數的大幅增加，這項女子運動的地位更加突出。去年，歐洲3場最多球迷入場的足球比賽均是女子足球賽事，包括女子歐聯4強首回合巴塞隆拿對禾夫斯堡、女子歐聯8強次回合巴塞隆拿對皇家馬德里，以及女子歐國盃決賽英格蘭對德國，平均每場有9萬名觀眾。

其中，去年英國舉行的歐洲國家盃的空前成功是一大關鍵因素。作為足球狂熱國度，英國擁有龐大球迷基礎和足球文化底蘊，加上商業足球的經營能力，造就了一次相當成功的決賽周，球場內外以至全國氣氛一流，為本地和海外球迷留下難忘體驗。這使得女子足球不論是入場人數、轉播收視率、球迷數量以至商品銷售，均出現爆炸式增長。

這屆女足世界盃備受全球球迷的期待，大有機會成為有史以來規模最大、最出色的一屆女足世界盃。(Reuters)

舉例，長年以男足為主導的足球遊戲近年也開始加入女足元素。例如，「FIFA 23」便創造了許多創舉，包括納入女子足球隊，卡爾成為遊戲封面人物，還有卡塔爾世界盃和紐澳女子世界盃的遊戲模式等，這些也是令球迷耳目一新的變化。

著名足球遊戲近年也加入女足的元素，甚至以女足作遊戲封面。(EA Sports)

這屆賽事女足的強勢崛起，還體現在參賽隊伍將從24支增加到32支，使得澳洲和新西蘭在內的8個國家能首次參與世界盃。由於國際足協（FIFA）的目標是全球20 億觀眾和150萬入場觀眾，這也很可能是規模最大的一屆世界盃。2019年在法國舉行的一屆，當年的全球電視觀眾人數僅為11 億人，可見主辦單位的預期增幅十分樂觀。

另據Omdia最新的分析顯示，FIFA女足世界盃是全球最有價值的女子比賽，單計媒體版權收入就將帶來高達1億美元（約7.82億港元）的收入。

本屆賽事的參賽隊伍由24支增加到32支，使得澳洲和新西蘭在內的8個國家能首次參與世界盃。(Reuters)

澳紐乏叫座力、足球賽「泛濫」，還有...？

雖說女子足球如今發展至史無前例的新高度，理應為這項運動的成績感到鼓舞。然而，無論是本屆賽事以至女足的長遠發展依然未許樂觀。

首先，在體育狂熱的澳洲，有着卡爾這樣家喻戶曉的球員，與本國有關的比賽門票早在幾個月前就已售罄；但鄰國新西蘭對賽事的入場需求較低，許多賽事的門票仍有剩餘。而澳紐位處偏遠的南半球，對許多來自傳統足球強國的歐美和拉美國家的球迷而言，前往這兩個國家觀賽似乎有點「偏遠」，這也許也是不利的因素之一。

有分析認為，今屆女子世界盃雖盛況空前，惟也有不少隱憂。(Reuters)

有分析認為，澳紐位處偏遠的南半球，歐洲和美國大型媒體市場難以承受的時差、轉播權問題在最後一刻出現的爭執，以至贊助商協議遲遲未能達成，皆使得這項賽事錯失了發展宣傳和進一步推廣的良機。聯合利華（Unilever）、麥當勞、安海斯-布希英博集團（AB InBev）等大型贊助商只是在近月才對賽事作出贊助承諾，使得主辦單位難以早作規劃部署。

雖然，前英格蘭女足國腳卡妮（Karen Carney）認為：「即使前期準備工作並不完美......但大型賽事確實可以將一次性球迷變成習慣性球迷，這對女子足球運動的發展只會有好處。」但M&C Saatchi Sport and Entertainment 女性體育負責人珍妮米頓（Jenny Mitton）指出，國際足協沒有給賽事足夠的機會來推銷自己，確實令人失望。

今屆女足世界盃將為國際足協帶來逾3 億美元的贊助收入，惟仍遠少於去年卡塔爾男足世界盃的63 億美元。(Reuters)

另一個讓正在蓬勃發展的女足看起來有點生不逢時的是，近年足球界市場化泛濫的問題越見嚴重，大大小小的比賽陸續出現，例如歐洲國家聯賽、歐協聯、世界各地的賽前熱身賽，甚至有提議世界盃改成兩年一度等。林林總總的賽事經已有點讓許多球迷感到有點吃不消，部份人甚至對某些賽事直接作放棄的狀態，情況如同「雞肋」，這對越發精彩的女足賽事顯然絕對不會是個好消息。

最後就是，據分析公司 GlobalData 的估計，今屆女足世界盃將為國際足協帶來逾3 億美元（約23.45億港元）的贊助收入，惟仍較去年卡塔爾的男足世界盃的63 億美元（約492.45億港元）總收入相距甚遠；媒體版權收入也僅及男足的約2%。儘管觀看女足比賽的人數近年的確有所上升，惟許多情況下這些賽事均是免費播放，多少反映了這項運動今天依然缺少了足夠的商業價值，與男足的差距仍有待進一步收窄。