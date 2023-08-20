金磚峰會即將舉行　一文看清四大討論重點

金磚國家（BRICS）領導人第十五次峰會將於8月22日至24日在南非舉行，中國、南非、巴西及印度領導人均將出席，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將以視像形式參加。會議將重點圍繞擴員、金磚銀行事務、加強經濟合作，以及促進與友好國家關係討論。



擴員問題

金磚國家目前由五個國家，中國、南非、巴西、印度及俄羅斯組成，但有多國表示有意加入。各國對是否透過增加新成員擴大組織一事，以及是否修改准入標準存在分歧，預料會上將談及此事。

路透社報道指，中國在貿易和地緣政治問題上與美國爭執之際，正尋求擴大影響力，俄羅斯則希望擺脫俄烏戰爭以來的外交孤立，因而與南非一同支持組織擴員。巴西對此持懷疑態度，印度則未有決定。

南非稱，現有40多國表示有意加入金磚國家，包括沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋、阿根廷、印尼、埃及與埃塞俄比亞。

圖為7月10日，上海的新開發銀行，又稱金磚銀行，是金磚國家為協助各國發展設立的金融組織。（Reuters）

新開發銀行

峰會亦將討論如何利用新開發銀行（New Development Bank，NDB，又名金磚銀行）促進本幣融資及貸款。

自俄烏戰事開打及美聯儲2022年初起連串加息以來，美元兌新興市場貨幣上漲，加重金磚成員國償還美元債務負擔。南非財長戈東瓜納（Enoch Godongwan）稱，使用本地貨幣有助降低外匯波動影響。

南非金磚事務高級外交官員指，雖然新開行仍在考慮轉用替代貨幣的潛在可能，但今次峰會不會談及金磚國家共同貨幣。

路透社報道稱，今屆峰會或將成為吸引更多國家加入新開行的平台。孟加拉、阿聯酋、埃及自2021年已加入新開行，烏拉圭已完成一半加入程序，沙特、阿爾及利亞、洪都拉斯等國則表示有意加入。

加強經濟合作

預計會上會商討改善各成員國間的經濟聯繫，就能源合作、基建發展、數碼經濟及就業市場等領域的貿易、投資機會作一系列討論。

拉攏友好國家

南非外長潘多爾（Naledi Pandor）稱，非洲、拉丁美洲、亞洲及加勒比地區有67位領導人獲邀出席峰會。路透社預料，會議最後一天會着重於金磚國家與其他國家領袖的會談。

潘多爾指，會議將特別關注金磚國家與非洲多國的關係，又指金磚合作夥伴渴望探索從非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）獲益的機會。